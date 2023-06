Notte di paura: maxi rissa, dodici arresti

Botte da orbi l’altra sera a Consandolo in una rissa divampata nel parco Renata di Francia, che è la zona a più alta concentrazione di immigrati pakistani, vicino all’argine del Primaro. Intorno alle 21.30 è andata in scena una violentissima rissa tra dodici cittadini stranieri che, armati di bastoni e badili, hanno dato vita a uno scontro per strada senza esclusione di colpi, per sedare il quale sono state necessarie ben otto pattuglie con venti militari, del Comando della Compagnia di Portomaggiore, coadiuvati dai colleghi di Ferrara e della confinante Compagnia di Molinella.

All’arrivo gli operanti, a seguito di svariate chiamate al 112 di cittadini spaventati, si sono trovati davanti un folto gruppo di ragazzi che stavano partecipando ad una violenta rissa che, nel vedere i militari, non hanno desistito dal loro intento anzi hanno opposto resistenza spintonandoli ripetutamente. Data la situazione di pericolo, al fine di evitare che qualcuno potesse ferirsi gravemente siccome i contendenti brandivano bastoni e badili, sul posto venivano fatte convergere altre auto di servizio. Nonostante l’importante dispositivo, con non poca fatica i militari sono riusciti a sedare la rissa, scaturita per futili motivi, dato che i dodici soggetti coinvolti, tutti cittadini pakistani di età compresa tra i venti e cinquant’anni, hanno continuato a contrastare i militari cercando di respingere il loro intervento. Tratti in arresto per rissa e resistenza a pubblico ufficiale, i dodici uomini sono stati portati a Portomaggiore per le relative procedure, al termine delle quali sono stati rimessi in libertà come disposto dalla magistratura. Botto da orbi ma solo alcuni degli arrestati e due militari intervenuti hanno riportato lievi lesioni, medicate presso il pronto soccorso dell’ospedale di Argenta, e un’auto è stata danneggiata. La rissa non è esplosa per caso, c’era stato un antefatto.

"La sera prima – racconta una signora che ha assistito dal suo balcone alla scazzottata – c’era stata un litigio violento, ma senza arrivare alle botte. Ieri sera (mercoledì ndr) invece si è arrivati alle vie di fatto". C’è stato un crescendo impressionante. "Hanno cominciato a litigare nella via dall’altra parte del parco: calci e pugni, poi sono saltate fuori delle bottiglie piane di acqua minerale utilizzate come corpo contundente, badili e bastoni. La rissa poi si è spostata a ridosso dell’isola ecologica e in via Bergamini Roda".

Franco Vanini