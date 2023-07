Notte di rime e ritmo in piazza Guè e Geolier al Summer Vibez "Racconto Napoli e la vita di strada"

di Laura Guerra

La musica continua questa sera sul Listone con il Summer Vibez che vedrà uno spettacolo dedicato ai più giovani. Sul palco di piazza Trento Trieste, dalle 21, saliranno infatti il rapper e produttore Guè che sta riscuotendo l’ennesimo successo con Madreperla, il rapper Ernia, il disc jockey Shablo e il rapper napoletano Geolier, che sta collezionando un successo dopo l’altro con i suoi album ‘Il coraggio dei bambini’ e il suo atto II. Un artista decisamente interessante, che ha raccontato la sua realtà, cercando di guardare le difficoltà della vita con l’innocenza, la temerarietà e l’inconsapevolezza degli occhi dei bambini. "’Il coraggio dei bambini’ non è solamente il titolo del nuovo progetto ma anche una personale visione su come affrontare la vita – afferma Geolier –. A scrivere nuova musica mi ispira la passione che mi lega proprio a essa, perché lo faccio divertendomi e quindi alla fine mi piace. Se non avessi fatto il cantante, avrei fatto musica lo stesso".

Un talento poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione. "Dalla realtà in cui sono cresciuto e in cui sto mi porto dietro diverse cose – prosegue –. La scuola, la strada, ciò che ho appreso, le cose buone, poi alla fine pure quelle cattive che fanno fare esperienze e quindi diventano positive. La strada ti insegna, ma alla fine a proseguire però impari da solo. Napoli insegna. È grazie all’esperienza che capisci cosa non fare. Ma anche cosa vuoi fare e come". Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano. "I concerti di quest’estate sono quasi tutti nei festival – dichiara –. Sento forte il dovere di fare la musica live. Per me l’importante è avere un microfono, poi scenicamente, esteticamente ci sarà un palco fatto in un certo modo, ma a me basta avere delle casse e un microfono. Poi lo spettacolo lo faccio io con i pezzi. Alla fine, anche il lavoro che svolgo in studio di registrazione appartiene al live e viceversa. Durante i live capisci altre cose ancora, sblocchi nuove skills e fai ancora altre canzoni più forti da portare al pubblico che verrà ad ascoltarmi la volta successiva". Geolier in poco tempo ha raggiunto importanti certificazioni, con ben 33 dischi di platino, 19 dischi d’oro e oltre 1,4 miliardi di streaming audio video. "A chi vuole iniziare la carriera da artista – è il suo messaggio – dico di non stare a sentire nessuno, di seguire l’istinto, di essere originale, di fare qualcosa che non esiste già sul mercato".