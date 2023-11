Notte di rock al Rivana

Sassonia Rock Festival: quando la musica incontra il gusto in stile Oktoberfest: un’epica serata che unisce la passione per il rock e i sapori bavari. In una società frenetica e sempre in movimento, spesso è fondamentale trovare un momento di pausa, di evasione dalla routine quotidiana. Il Sassonia Rock Festival è l’occasione perfetta per farlo, un’esperienza che promette di portarci via dalla nostra quotidianità e immergerci in un mondo di musica coinvolgente e sapori autentici. Dopo 15 anni tornano le note travolgenti di questo festival, che si terrà oggi al Rivana Garden di via Pesci 181, e offrirà una serata eccezionale di rock e divertimento, un’atmosfera che catturerà i cuori degli amanti della musica e della cultura. L’evento, completamente gratuito, si aprirà alle 19 e durerà fino a tardi. Per chi desidera cenare durante le esibizioni, è disponibile un menù osteria (hamburger, hot-dog e tanta birra. Per riservare il posto potete telefonare al numero 370.3618173).

Il programma musicale del Sassonia Rock Festival è una vera e propria celebrazione del rock, con quattro band che scuoteranno il palco con le loro performance coinvolgenti. I Drift Away porteranno sulla scena la potenza del rock con il loro sound unico. Sarà un’esperienza indimenticabile per gli amanti del genere. Gli Antimonio ci porteranno in un viaggio musicale straordinario. I Dufflers sono pronti a far esplodere il palco con il loro talento unico. Ospite d’onore, i Gianna Chillà, tribute a Janis Joplin (foto). Un’occasione per rivivere i classici intramontabili delal rocker.

Il Sassonia Rock Festival è un evento aperto a tutti coloro che amano la musica e la cultura. È un’occasione per condividere la passione per il rock con amici e sconosciuti, per creare nuovi legami e celebrare una serata che farà vibrare. Un appuntamento da non perdere, un’opportunità per abbracciare il potere della musica e del gusto, tutto in un’unica serata. "Non perdete questa occasione di vivere un’indimenticabile serata all’insegna del rock e della cultura – è l’invito degli organizzatori della kermesse musicale e gastronomica –. Preparatevi a lasciarvi trasportare in un mondo di suoni coinvolgenti e sapori deliziosi, un’esperienza che rimarrà impressa nella vostra memoria. Non dimenticate di condividere la vostra esperienza sui social media utilizzando l’hashtag #SassoniaRockFestival"