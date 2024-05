Notte di sangue in zona Gad. Accoltella la rivale in amore, giovane arrestata dopo la lite

Sarebbe la gelosia la scintilla all’origine della lite scoppiata tra due ragazze e finita nel sangue. Vista la concitazione di quei momenti, è un miracolo che la vittima sia viva e fuori pericolo. La donna, una nigeriana di 25 anni, è stata raggiunta da alcuni colpi di coltello alla testa e all’avambraccio. A sferrarli, secondo le prime ricostruzioni, la ex del suo attuale fidanzato, una connazionale di un anno più giovane. È stata una serata decisamente movimentata quella che si è vissuta sabato nel cuore del Gad. Le protagoniste della vicenda sono finite una all’ospedale di Cona e l’altra in caserma in manette.

Ma riavvolgiamo il nastro fino a alle 21 di sabato. Siamo in un appartamento di viale IV Novembre. In casa ci sono le due rivali insieme all’uomo ‘conteso’ e ad altre persone. A un certo punto, tra le due ragazze inizia una discussione. Volano parole forti e l’atmosfera si riscalda. L’alterco, ormai incontrollabile, inizia tra le mura di casa e si conclude in strada. All’improvviso spunta una lama. La 24enne impugna un coltello da cucina con il quale si scaglia contro la rivale. L’arma fende l’aria e, nel parapiglia, raggiunge la malcapitata che viene colpita al capo e all’avambraccio. Il caos scatenato dalla violenta colluttazione fa scattare l’allarme, portando in viale IV Novembre i carabinieri della compagnia di Ferrara. Quando i militari arrivano sul posto, trovano la donna ferita e il clima ancora incandescente. Nel frattempo arrivano anche i sanitari del 118 per soccorrere la malcapitata (la rivale invece non ha riportato alcuna ferita nella colluttazione). Dopo le prime cure sul posto la giovane viene trasportata all’ospedale di Cona dove viene medicata. Fortunatamente non è mai stata in pericolo di vita e le ferite riportate vengono giudicate guaribili in quattordici giorni dai sanitari del pronto soccorso del Sant’Anna.

Nel frattempo, in viale IV Novembre rimangono i carabinieri che, coordinati dal pubblico ministero di turno Sveva Insalata, dovranno ricostruire i contorni della situazione. Ascoltando i presenti delineano subito il movente e la varie tappe della lite sfociata nel sangue. Il coltello usato per regolare i conti viene rinvenuto e posto sotto sequestro. La serata si conclude quindi con l’arresto della 24enne. La giovane viene portata in caserma per tutti gli accertamenti del caso: per lei l’accusa è di tentato omicidio. Nelle prossime ore dovrà comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida e per fornire – se deciderà di rispondere alla domande – la propria verità su quanto accaduto l’altra sera nel cuore del quartiere Giardino.