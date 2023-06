Notte di spaccate, colpite quattro attività

di Matteo Radogna

Raid notturno nel centro di Poggio Renatico con quattro spaccate messe a segno in appena mezz’ora. Tutte le attività colpite sono raccolte in una manciata di metri. I due ladri, intorno alle 2,30 del mattino, sono stati ripresi dalle telecamere mentre mettevano a segno le razzie. Con abiti di colore bianco e degli occhiali di grandi dimensioni (quasi delle maschere), hanno raggiunto i negozi e forzato le serrature arrivando ad abbattere le vetrine. Alla fine hanno messo le mani su pochi spiccioli perché nei registratori di cassa c’era ben poco. Le attivi colpite sono il bar Bisarca, il negozio di fiori in piazza, la rosticceria e la pizzeria ‘Faraone’. Oltre a una scia di danni, i ladri hanno lasciato altro: c’erano tracce di sangue sia al negozio di fiori che in pizzeria.

"Devono essersi feriti. Sul pavimento della mia pizzeria ho travato delle macchie vistose e anche all’ingresso", racconta Luis Marco, titolare del ’Faraone’. E aggiunge: "Hanno portato vita dei pacchi con le monete che uso per dare il resto ai clienti – continua il proprietario della pizzeria –. Si parla di un bottino magro come nelle altre attività. Sono i danni lasciati dai ladri ad aver causato i maggiori disagi".

Tracce di sangue anche all’ingresso del negozio di fiori di Dante Ceccotti. "Hanno abbattuto la vetrina, poi si sono diretti al registratore di cassa, ma non c’era quasi nulla. Devono essersi feriti: ho trovato sangue sul pavimento all’ingresso e anche sulla parte del vetro che ha resistito all’assalto". Alla rosticceria la titolare ha trovato il registratore di cassa aperto e buttato a terra. Anche qui però non c’era molto denaro. La conferma arriva dalla dipendente Antonella Lo Re: "Abbiamo trovato molto disordine e il registratore di cassa gettato sul pavimento. Siamo stati colpiti anche noi come le altre attività, probabilmente dagli stessi ladri".

Danni all’ingresso pure al bar Bisarca: "Sì, sono venuti anche da noi – sottolinea il titolare molto scosso e provato –, ma devo ancora quantificare l’accaduto. Anche da me il bottino è davvero magro. Ho passato la notte insonne e dovrò a andare in caserma a sporgere denuncia". I militari della stazione locale visioneranno le registrazioni delle telecamere, ma qualcuno dei commercianti non ha dubbi: "È tutto nelle immagini, confido che i nostri carabinieri li rintraccino al più presto".

La rosticceria razziata dai malviventi si trova proprio davanti al bar più frequentato del paese, ma nessuno ha visto niente. "All’ora delle spaccate ero seduto sotto il portico – racconta un anziano – ma non mi sono accorto di nulla. I ladri non hanno fatto rumore perché se no li avrei sentito. Alle 2 del mattino mi trovavo ancora al bar con gli amici, ma nessuno di noi ha visto persone sospette".