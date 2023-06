Notte di spaccate, i commercianti "Vogliamo vigilanza e telecamere"

La scia di spaccate dell’altra notte ha scatenato la rabbia dei commercianti. Agli undici episodi di venerdì se ne aggiungono sei risalenti a dieci giorni fa, per un totale di 17 attività in pochi giorni. "Dopo l’ennesima notte difficile per le attività del centro storico – afferma Silvia Pedriali, presidente di Ascom Confcommercio Cento– si pone sempre più come centrale e urgente l’esigenza di un intervento netto che trovi modo di arginare e tamponare per quanto possibile i furti, le spaccate e i danneggiamenti che stanno colpendo i negozi. La nostra base associativa è preoccupata, chiede interventi decisi e concreti". E propone. "Chiediamo al Comune di istituire in tempi urgenti un fondo a bilancio a copertura dei costi, che venga dedicato a realizzare azioni congiunte e integrate. Alcuni esempi – prosegue –: apposite convenzioni con istituti di vigilanza privata, il potenziamento del sistema di telecamere oltre a intraprendere percorsi come gli Street tutor per prevenire il degrado". Strumenti che "devono essere letti come servizi da realizzarsi in stretta collaborazione e con il coordinamento delle forze dell’ordine".

Il grido unanime dei commercianti, tramite il comitato Cento in Vetrina, è "adesso basta". Gli esercenti fanno un passo in più e chiedono un tavolo di concertazione costante. Immediata anche la reazione politica. "Un numero così alto di attività toccate in una notte non si era mai registrato e deve far aprire un ragionamento politico – sbotta Alessandro Guaraldi (Fratelli d’Italia) che ha presentato un’interrogazione al question time di stasera –. Per l’amministrazione non erano solo prese di posizione politiche le segnalazioni di FdI? Adesso mi auguro che non ci si nasconda ancora dietro la sicurezza percepita e si inizi a lavorare su quella reale, visto che le spaccate e la paura sono reali. Credo sia necessario aprire un tavolo di confronto per trovare soluzioni concrete che tutelino i cittadini. Il tempo delle chiacchiere è finito. Voglio sapere da sindaco e assessore competente se l’amministrazione si sia già attivata per arginare questi atti malavitosi che da troppo tempo gravano su cittadini e attività. Da tempo, inoltre, – conclude – aspettiamo le telecamere promesse. Servono controllo e deterrenti. Non si può più parlare di sicurezza percepita, bisogna intervenite al più presto prima che Cento perda anche la propria attrattività".

Laura Guerra