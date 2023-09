Notte di violenza al Gad, riempito di botte e derubato: aggressori trovati

Ferrara, 7 settembre 2023 - Avvicinato da un gruppo di giovani, riempito di botte e derubato di portafoglio e zainetto. È stata una serata di paura quella vissuta da un uomo di 50 anni che si trovava a passare in bicicletta nelle vicinanze del parco Giordano Bruno, in zona Gad.

È proprio qui che, stando a quanto lui stesso ha riferito più tardi alla polizia di Stato, sarebbe finito nel mirino di tre ragazzi stranieri. Tutto è successo nel giro di pochi istanti. Il trio lo avrebbe raggiunto rapidamente aggredendolo con violenza alle spalle. Il malcapitato si è quindi trovato sotto una tempesta di calci e pugni, alcuni sferrati all’altezza del volto. Attimi concitati, che si sono conclusi con gli aggressori che gli strappavano il portafoglio (con dentro soldi, libretto delle Poste e documenti) e uno zainetto con dentro alcuni vestiti.

Dopo il pestaggio, il 50enne è stato lasciato a terra dolorante mentre il gruppo si è allontanato. Una volta ripresosi dallo choc, l’uomo si è presentato in questura per denunciare quanto appena accaduto. Dopo aver raccontato agli agenti ciò che gli era successo, sono partite le ricerche. Le volanti si sono messe subito sulle tracce dei soggetti descritti dalla vittima della rapina e non ci hanno messo molto a trovarli. Due di loro erano infatti sulle mura, non lontano dal luogo dell’aggressione. Quando i poliziotti gli hanno chiesto conto del fatto successo poco prima, questi hanno consegnato spontaneamente alcuni oggetti che sono risultati rubati alla vittima. Sulla base della descrizione fornita dal 50enne e del ritrovamento della refurtiva, al termine degli accertamenti del caso, i due giovani sono stati denunciati.

f. m.