Notte di violenza, il processo. L’accusa: "Abusi dopo le chat". L’imputato: "Era consenziente"

Prima l’incontro in rete, poi i primi approcci via chat e, infine, la presunta notte di violenza consumata – secondo l’accusa – al primo incontro di persona. Sono gli elementi intorno a cui ruotano le contestazioni a carico di un 28enne residente in città (ma attualmente detenuto per un altro fatto), oggi a processo per violenza sessuale nei confronti di una donna residente nelle Marche da lui conosciuta poco tempo prima in rete. Del caso si è discusso ieri mattina davanti al collegio giudicante e al pubblico ministero Silvia Clinca. L’udienza di ieri avrebbe dovuto essere dedicata all’esame della persona offesa, ma la donna non si è presentata (per lei è stato dunque disposto l’accompagnamento coattivo per la prossima udienza, fissata per il 26 marzo).

Si è proceduto quindi direttamente all’esame dell’imputato, che per circa un’ora ha fornito la propria verità sull’accaduto. "Non ho tenuto nessuno con la forza, non l’ho obbligata a fare nulla contro la sua volontà – esordisce il 28enne –. È un’ingiustizia". Da questa premessa si dipana il racconto di quell’incontro avvenuto il primo giugno del 2021 che, secondo l’accusa, sarebbe culminato in violenza sessuale, mentre per l’imputato soltanto in rapporti consenzienti. "L’ho conosciuta su Telegram, poi abbiamo chattato per un po’ e fatto qualche videochiamata hard – spiega –. Poi abbiamo deciso di incontrarci e lei è venuta a casa mia". Lì, i due hanno avuto alcuni rapporti sessuali. "Consenzienti – ribadisce ancora una volta l’imputato –. Se mi avesse dato un minimo segnale, mi sarei fermato".

La mattina successiva, la donna si congeda in fretta e furia e se ne va. "Non ho capito perché se ne sia andata – prosegue il 28enne –, ha bloccato il mio numero". Qualche mese dopo i due si sarebbero risentiti in rete: "Lei mi ha insultato e i suoi amici mi hanno minacciato". Nelle fasi conclusive dell’esame è infine spuntata una chat nella quale la donna avrebbe fatto capire che l’imputato sarebbe andato oltre nonostante il suo rifiuto. Conversazione che, però, l’uomo ha disconosciuto.