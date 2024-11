Notte infinita e Dark Valley: "Un grande successo"

COMACCHIO

Tantissima gente in centro storico per "La Notte Infinita" e alla "Dark Valley" allestita in via dello Squero. Sono queste le immagini del successo riscosso dagli eventi organizzati per la festa di Halloween a Comacchio che, ancora una volta, ha accolto visitatori e turisti per uno degli appuntamenti tradizionali e attesi nella città lagunare. Il tutto con il patrocinio del Comune di Comacchio. Da pomeriggio a sera, in centro, è andata in scena "La Notte Infinita" curata dalla New Stars Productions di Paola Abile, tra spettacoli itineranti, allestimenti a tema, la parata dei Krampus (figure demoniache del folklore alpino) e tante occasioni di intrattenimento e divertimento per tutte le età. "Ieri c’era tantissima gente in piazza e i numerosi eventi in programma sono stati apprezzati – commenta la vice sindaco Maura Tomasi -. È stato davvero un successo. Stamani (ieri) parcheggi pieni e questo è segno che per molti visitatori non è stata una "toccata e fuga", ma si sono fermati da noi. Un ringraziamento alla New Star Productions di Paola Abile e la Star Fashion di Patty Farinelli". Un successo anche per la "Dark Valley", organizzata dall’associazione Comacchio Festival, "che ha visto la presenza di tanti giovani (e non solo) – prosegue Tomasi - e l’alternarsi sul palco di artisti che hanno offerto un grande spettacolo. Tutto si è svolto in piena tranquillità. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai giovani un divertimento sano e sicuro". Soddisfatto delle tre serate della "Dark Valley" (26, 27 e 31 ottobre), il direttore artistico Matteo Montagnini: "È stata un’edizione strepitosa, con un grande afflusso di persone (secondo una prima stima, non meno di 15-16mila nell’arco delle tre serate) e si è confermato l’apprezzamento per questo Festival. La gente si è divertita, con tanta carica. Lo stesso entusiasmo che abbiamo provato noi". L’evento ha visto tra i momenti clou le esibizioni di Gabry Ponte, Eiffel 65, El Matador, Ludwig e il format Wonderland ‘90.

Valerio Franzoni