Notte movimentata Urla e insegue una donna Bloccato dalla polizia

Notte movimentata e attimi di paura in pieno centro, dove una donna è stata inseguita da un soggetto in stato di forte alterazione, bloccato soltanto grazie al tempestivo intervento degli agenti della polizia di Stato. Il tutto è accaduto poco dopo la mezzanotte della notte tra ieri e domenica. Una donna che stava percorrendo la via che attraversa il centro storico si è sentita chiamare da una persona. La voce proveniva dall’interno di un palazzo e chiedeva, con insistenza e urlando, di chiamare i vigili del fuoco. Sulle prime la malcapitata deve aver pensato effettivamente a qualcuno in difficoltà e bisognoso di soccorsi. Subito dopo, però, la situazione si è manifestata nella sua inquietante realtà.

L’uomo che gridava dall’interno dello stabile è uscito e si è messo a inseguire la donna. Nella strada semideserta, vista l’ora tarda, gli istanti scorrevano eterni al ritmo della paura. La malcapitata è fuggita, con il soggetto alle calcagna. L’inseguimento è durato una manciata di secondi, che però alla donna devono essere sembrati eterni. Alla fine, appena prima di essere raggiunta dal soggetto, è riuscita a infilarsi all’interno di un portone e a mettersi al sicuro. Da lì ha finalmente potuto chiamare aiuto. Ha composto il 113 e, nel giro di pochi istanti, i poliziotti delle volanti sono arrivati in via Garibaldi. Giunti sul posto hanno trovato ancora il soggetto in forte stato di agitazione. Per prima cosa lo hanno bloccato, facendo tirare un sospiro di sollievo alla malcapitata nascosta nell’androne del palazzo. Subito dopo, gli agenti hanno capito di essere davanti a una situazione da gestire innanzitutto dal punto di vista sanitario. Hanno così contattato il 118, arrivato sul posto con l’ambulanza. Il personale sanitario ha preso in carico il soggetto e lo ha accompagnato all’ospedale per svolgere tutti gli accertamenti del caso.

re. fe.