Notte nazionale del liceo, c’è anche il Cevolani

Anche quest’anno il Liceo Classico "G. Cevolani" di Cento partecipa alla IX edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico che si terrà oggi, aprendo le porte della scuola e con tante iniziative. L’evento si celebrerà dalle 18 alle 24 unendosi ad altri 354 licei classici italiani dei quali, novità, anche 9 licei stranieri, di cui due della Francia, uno dalla remota Isola della Réunion, uno della Germania, due della Grecia, uno della Spagna e tre della Turchia.

Si tratta della nona edizione e si apriranno le porte alla cittadinanza con gli studenti che si esibiranno in tutta una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica. Chi durante quelle ore si recherà in uno di questi licei, potrà assistere a maratone di lettura, recitazioni teatrali, concerti, dibattiti, presentazioni di volumi, incontri con gli autori, cortometraggi, cineforum, degustazioni a tema ispirate al mondo antico e quant’altro la fantasia e la voglia di fare degli studenti e dei docenti saprà mettere in atto. La Notte del Cevolani di Cento sarà ‘Nel segno del sogno’ e ha un programma molto nutrito e variegato. Nell’ambito dell’evento nazionale, infatti, la scuola centese ha deciso di sviluppare quest’anno il tema del sogno visto nei suoi molteplici significati e nelle sue diverse manifestazioni, dall’antichità ad oggi. Un tema che sarà l’oggetto, nella fase centrale della serata, della conferenza del professore Camillo Neri, docente di lingua e letteratura greca presso l’Università di Bologna. Si parte alle 18 quando vi sarà l’apertura della IX edizione con i saluti istituzionali, dalle 18.30 alle 20.15 ci saranno i laboratori, allestimenti, letture, drammatizzazioni e tanto altro .

Si continua alle 20 con la conferenza del professore Camillo Neri dal tema ‘Sogni ed esill , Giusepe ed Edipo", momento culturale al Liceo che in caso di maltempo sarà spostata in Sala Zarri a Palazzo Governatore. Alle 21.45 spazio al momento conviviale con assaggi di specialità greche mentre, dalle 22.30 alle 23.45 torneranno ad avere spazio tutti i laboratori in uno speciale secondo turno. Tutto si concluderà alle 23.45 con il gran finale con accompagnamento musicale.

Laura Guerra