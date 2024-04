Notte Rosa, al via la promozione

Ha preso il via in questi giorni la campagna di promozione dell’edizione 2024 della Notte Rosa – ‘Weekend Dance’, che coinvolgerà il litorale emiliano romagnolo e vedrà protagonista anche Comacchio e i suoi Lidi. Sono cominciate, infatti, le affissioni di manifesti lungo le principali vie di traffico, nei centri cittadini (con la collaborazione dei diversi comuni coinvolti) e nelle pensiline delle fermate degli autobus. La campagna interessa le varie province da Ferrara a tutta la riviera romagnola per il lancio della prossima edizione dell’evento che si terrà dal 5 al 7 luglio e trasformerà la costa nel più grande dance floor a cielo aperto d’Italia. Per raggiungere il maggior numero di viaggiatori e turisti che transitano lungo le autostrade sono stati installati anche degli espositori nelle principali aree di servizio lungo la tratta A1 e A14 dell’Emilia-Romagna tra Piacenza e Rimini, che resteranno esposti sino alla fine di giugno. "La 19esima edizione del Capodanno dell’estate segna una svolta importante, inaugurando una nuova stagione che mette al centro la dimensione del ballo e la sua euforia in mille forme ed accezioni, dai ritmi folk alla danza sportiva, dal country al liscio, dalla disco dance all’hip hop, dal rock all’indie hop, passando per il mondo del clubbing e delle discoteche" ha affermato il presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad. Protagonista dei manifesti è il claim Weekend Dance: "Due parole che stimolano l’immaginazione di chiunque voglia passare il weekend della Notte Rosa sui nostri territori".