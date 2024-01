Notte Rosa all’insegna del ballo. L’evento inizia a prendere forma

Sarà una Notte Rosa all’insegna del ballo quella che si terrà dal 5 al 7 luglio lungo la costa emiliano-romagnola. Nei giorni scorsi sono state svelate le prime anticipazioni della 19ª edizione del ‘Capodanno dell’estate’, che vedrà protagonista anche Comacchio e i suoi Lidi, nel corso dell’ultima riunione del Consiglio d’amministrazione di Visit Romagna, alla presenza del presidente Jamil Sadegholvaad, del direttore Chiara Astolfi, dei componenti del Cda e della cabina di regia.

‘Weekend dance’ è il claim che accompagnerà l’evento: un claim ideato dall’ambassador di Visit Romagna per gli eventi di sistema Claudio Cecchetto. "Quando incontro le persone la frase che mi dicono più spesso è ‘Quanto ci hai fatto ballare!’ – spiega –. Da qui mi è venuta l’idea de La Notte Rosa 2024 Weekend Dance. Il ballo è un linguaggio internazionale. Fa ‘dialogare’ persone di lingue diverse. La Romagna riconosciuta come ‘Dance Valley’ d’Italia non può che essere il palcoscenico migliore". Voglia di muoversi, stare bene e sentirsi in forma, divertendosi e sprigionando energia positiva, facendosi trascinare dal ritmo di una manifestazione corale nel segno del benessere fisico e del desiderio di condividere emozioni: temi e suggestioni che fungeranno da filo conduttore per l’edizione 2024 della Notte Rosa, che mira a rilanciare la Romagna come distretto del ballo. La danza come linguaggio del corpo che unisce e diventa il volano perfetto per promuovere l’internazionalizzazione della Notte Rosa. Non mancheranno iniziative dedicate al racconto del distretto romagnolo del ballo che ha spopolato in Europa negli anni ‘80/90, mostre sulla storia del ballo in riviera, sui dj, sul futuro della musica.

Un viaggio a passo di danza che comincia da uno dei simboli della ‘romagnolità del mondo’: la grande tradizione del liscio, vera e propria colonna sonora della Romagna, un mito inossidabile che accomuna generazioni lontane nel tempo. Nel 2024 ricorrerà il 70° anniversario di Romagna Mia, colonna portante della storia della musica italiana e della Romagna, emblema del connubio tra musica e ballo, performance live e flash mob. "La Notte Rosa vuole fare propria questa vocazione alla danza – ha sottolineato Jamil Sadegholvaad –, mettendo al centro della prossima edizione proprio questo tema, in un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione". Tra gli argomenti trattati nell’ambito del Cda sono state le missioni all’estero: oltre alla fiera di Stoccarda terminata da pochi giorni, in programma diverse partecipazioni nell’anno 2024, in particolare delle aree Svizzera, Austria e Germania.

Valerio Franzoni