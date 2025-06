Notte Rosa, che spettacolo. Musica e concerti dall’alba

Il Comune, con Ferrara Tua e il Comunale, aderisce anche quest’anno al progetto “La Notte Rosa”, che in tutta la regione prevede l’organizzazione di eventi musicali, teatrali e di valorizzazione del patrimonio monumentale nelle giornate del 20, 21 e 22. Diversi monumenti della città saranno aperti al pubblico in orario serale, a partire dal Castello (il 21, dalle 19.30 alle 23.30, biglietto 5 euro, supplemento di 2 euro per chi desidera salire sulla Torre dei Leoni). Sempre il 21, visita guidata “Castello by Night”, della durata di 1 ora e mezza. Domenica 22 giugno, alle 6, come da tradizione un evento speciale attende gli amanti della musica alla Certosa: concerto all’alba del Quartetto d’archi Gerhard. Non è prevista la prenotazione, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Stessa giornata e sempre in Certosa, ma alle 21.30, un capolavoro della musica sacra proposto in una speciale esecuzione serale, permetterà al pubblico di immergersi nelle sue armonie tra le suggestioni del calar della sera, in un luogo di profonda bellezza e storia. Suona l’Orchestra Città di Ferrara, diretta dal Maestro Massimo Raccanelli. Prenotazione obbligatoria.

La suggestiva cornice della Darsena fluviale sarà sede del concerto gratuito Armonie in rosa: una serata incantevole con un concerto per pianoforte. L’evento è compreso nella programmazione del festival “PianoEstense”, manifestazione pianistica che si svolge dal 20 al 22 giugno nei contenitori monumentali, pubblici e privati, di maggior pregio della città di Ferrara. Info su https://lifelivingferrara.it/pianoestense/edizione-2025/#info.

Il 22 giugno, dalle 9.30 e fino alle 13.30, nel Castello e in vari luoghi del centro, sarà realizzato l’Attacco al Castello di San Michele, gara e rievocazione storica di tiro con l’arco, evento gratuito a cura del Servizio Sport. Alle 18 Bande in festa.

Infine, per prolungare le emozioni oltre “La Notte Rosa”, il giorno 25 giugno, in Piazza Ariostea, alle 21 avrà luogo il concerto “Era mio padre, omaggio a Ennio Morricone”. Il concerto, realizzato nell’ambito del ”Ferrara Summer Festival”, con direttore andrea Morricone, letture di Marco Morricone, l’Orchestra Città di Ferrara e il Coro polifonico di Santo Spirito, accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio tra le musiche che hanno fatto la storia del cinema italiano e internazionale, celebrando il genio del Maestro a quasi cinque anni dalla sua scomparsa. L’ingresso è gratuito con prenotazione.