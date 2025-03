Notte Rosa, il nuovo slogan è ’Hit’s Summer’: "Il ritmo della festa sarà lo spirito dell’evento"

"Hit’s Summer". È questo il nuovo claim scelto per l’edizione 2025 della Notte Rosa che vedrà protagonista anche la costa comacchiese. L’evento di sistema che coinvolge tutto il litorale emiliano-romagnolo e località dell’entroterra, festeggerà il suo ventesimo anniversario con una veste completamente rinnovata. A cominciare dalle date: l’evento, infatti, sarà anticipato al fine settimana del 20-21 giugno, coincidente con il solstizio d’estate quale punto di riferimento per la stagione turistica romagnola. Queste, dunque, le prime anticipazioni dell’evento, illustrate nell’ambito della riunione del Consiglio di amministrazione e della Cabina di regia di Visit Romagna, svolta nei giorni scorsi alla presenza del presidente Jamil Sadegholvaad, del direttore Chiara Astolfi e dell’ambassador Claudio Cecchetto. "La Notte Rosa – ha affermato Sadegholvaad - diventa la festa che segna ufficialmente l’inizio dell’estate italiana. Un appuntamento che non sarà più solo un evento, ma un’esperienza immersiva, capace di coinvolgere ogni angolo della nostra terra". Un evento che sarà ancor più coinvolgente, ha anticipato Claudio Cecchetto: "Per racchiudere questa energia abbiamo ideato un claim che esprime al meglio il nuovo spirito dell’evento: ‘Hit’s Summer’. Il battito dell’estate, il suono della musica, il ritmo della festa. Hit’s ha dunque un doppio significato: Hit’s Summer è l’estate, ma anche le Hit dell’estate".