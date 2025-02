Notte Rosa, si delinea il piano: "Il palco sulla spiaggia libera"

Quest’anno la Notte Rosa si trasformerà in una vera e propria festa di inizio estate. L’evento che animerà la costa e località dell’entroterra emiliano-romagnolo non si terrà nel consueto primo week-end di luglio, ma sarà anticipata al fine settimana del 20 e 21 giugno in coincidenza con il solstizio d’estate.

È quanto è stato annunciato il 6 novembre scorso, durante la riunione del consiglio di amministrazione e della Cabina di regia di Visit Romagna, in cui si è parlato anche della nuova edizione del grande evento di sistema che anche quest’anno prevederà un ricco programma di eventi sull’intero litorale della regione. E anche Comacchio si sta preparando all’appuntamento. Nella seduta di giunta dello scorso 23 gennaio è stata approvata la deliberazione con cui sono state approvate le linee di indirizzo per la realizzazione della manifestazione sulla costa, propedeutiche all’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di ideazione, organizzazione e realizzazione di iniziative di animazione in occasione del "Capodanno dell’estate". La manifestazione si svolgerà in due serate, venerdì 20 (anteprima) e sabato 21 giugno (concerto/spettacolo). "Sulla spiaggia libera di Porto Garibaldi – si legge nel documento, pubblicato nei giorni scorsi all’Albo Pretorio – dove dovrà essere allestito un grande palco ed un’area per lo stazionamento del pubblico".

Il programma di animazione da realizzare sarà rivolto prevalentemente ad un target di giovani e giovanissimi e di famiglie con bambini. L’amministrazione comunale prevede l’organizzazione di una manifestazione musicale, di elevata qualità e di rilevante richiamo turistico "con un cast artistico di fama quantomeno nazionale e diretto ad un pubblico giovane".

Nelle vicinanze dell’area spettacoli, potrà essere allestito un mercatino con area food ed eventuali aree di parcheggio a pagamento, "purché gli introiti derivanti siano investiti nel programma di eventi proposto e siano realizzati nel rispetto delle vigenti normative in materia". L’amministrazione comunale, inoltre, metterà a disposizione gratuitamente il suolo pubblico dove realizzare l’evento e le eventuali iniziative collaterali, se necessario, ad esclusione delle aree demaniali". La manifestazione dovrà essere svolta nei disposti delle vigenti normative in materia e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza per la salvaguardia della salute e incolumità pubblica. Queste le prime indicazioni riguardanti l’evento che sulla costa comacchiese ha sempre riscosso grande successo in termini di presenze di visitatori e turisti per assistere agli spettacoli e agli intrattenimenti organizzati.

Valerio Franzoni