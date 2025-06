Notte rosa, un weekend di successi. Musica, balli e magia sulla spiaggia

Una serata indimenticabile in un mix di musica, comicità e spettacolo. Venerdì la Notte rosa di Porto Garibaldi, organizzata per la prima volta da L’Accento, ha conquistato il pubblico. Sulla spiaggia tantissima gente di tutte le età arrivata da ogni parte d’Italia e non solo, ha voluto vivere questa notte di festa e magia tra cappellini e parrucche rigorosamente rosa in una serata baciata dalla brezza. Ad accendere l’entusiasmo ci ha pensato Gianluca Impastato, mattatore della comicità italiana, con uno show travolgente che ha fatto ridere e applaudire senza sosta. "È una bellissima iniziativa e c’è tanta energia – ha dichiarato prima di salire sul palco –. Ero già stato qui due anni fa ma stasera è speciale. È sempre bello tornare in luoghi dove il pubblico ha voglia di ridere. C’è bisogno di leggerezza, di scambi veri, anche solo per una parola o un sorriso. Oggi è più difficile far ridere ma se le persone si liberassero un po’ delle vibrazioni negative verrebbe più naturale". Ridere fa bene, è terapeutico. "Anche per me – prosegue –: posso aver passato una giornata storta, ma quando salgo sul palco, per quell’ora o poco più, mi sento bene". Poi il palco è passato ad Alex Whyse, che, reduce da Amici, si è catapultato a Sanremo Giovani con oltre 60milioni di visualizzazioni.

Atteso sulla spiaggia fin dal pomeriggio da fan di tutta Italia, è sceso a cantare vicino alle transenne per essere più vicino al suo pubblico. "È bellissimo sentire questo calore e li ringrazio per questo. Cerco sempre di essere me stesso e di mantenere un rapporto autentico con chi mi segue – ha detto –. Questa è la seconda tappa del mio summer tour. Era da tanto che non cantavo su una spiaggia, non vedevo l’ora. Poi con il mare proprio lì… una bella emozione. Cantare in spiaggia in mezzo alla gente è bellissimo". Poi i fuochi d’artificio che hanno illuminato la mezzanotte e, a seguire, il ritmo dance di dj Giusy Consoli. Tanta la soddisfazione de L’Accento. "Cerchiamo sempre di innovare, di sperimentare nuove cose, efficaci e coinvolgenti, con l’obiettivo di raggiungere sempre più persone – ha spiegato Luca Rinaldi, uno dei responsabili –. Questa è la nostra prima edizione della Notte Rosa a Porto Garibaldi e l’abbiamo affrontata con grande energia e determinazione. Vogliamo scoprire fin dove possiamo arrivare, superare i nostri limiti e ottenere il massimo". Parlando di turismo e presenze, Franco Vitali di Ascom evidenzia il "weekend da tutto esaurito grazie alla Notte Rosa e al bel tempo. Tutto questo fa ben sperare anche per i prossimi mesi". Ieri sera gli appuntamenti clou di un capodanno d’estate ricco di emozioni e divertimento.