‘Notte stellata’ nell’atrio della scuola L’omaggio degli alunni a Van Gogh prende forma con un murales

Ispirato alla ‘Notte stellata’ di Van Gogh il murales realizzato dagli studenti della scuola secondaria di San Bartolomeo in Bosco, sulle pareti dell’atrio del loro istituto. All’inaugurazione l’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Ferrara Dorota Kusiak. Erano presenti oltre ai giovani artisti e ai loro genitori, anche la dirigente dell’istituto comprensivo ‘Alberto Manzi’ di Ferrara Antonietta Allegretta e le insegnanti che hanno curato la realizzazione dell’opera nell’ambito del progetto ‘Pareti espositive’. "Il murales – spiegano le docenti – è stato realizzato da piccoli gruppi di studenti delle classi 2a C, 2a D, 3a C, 3a D e 3a H, con l’intento di abbellire il luogo in cui vivono e lavorano e sviluppando l’amore per il bello e il rispetto per il contesto che li circonda".