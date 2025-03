"Notti ai lidi? Tutto come nel 2024"

di Federico Di Bisceglie

Serate ai Lidi? Manteniamo la calma: sarà tutto come l’anno scorso. Nessuna riduzione di orario, nessun vincolo ulteriore se non quelli già sanciti dal regolamento comunale. Rimini e, più in generale la Riviera romagnola, fanno mondo a se. A confermarlo sulle colonne del Carlino è il presidente di Cna Balneari (titolare del bagno Kursaal, al lido di Spina), Nicola Ghedini. "Anche per la stagione 2025 – scandisce l’imprenditore – si confermano le regole dello scorso anno. Non ci saranno contrazioni di orario, come è stato invece chiesto da altre parti in Riviera. Per cui, nessun allarmismo: per i locali che fanno pubblico spettacolo (e sono autorizzati) e, più in generale, intrattenimento, sarà possibile chiudere le attività alle due del mattino. In assenza di deroghe permesse, gli stabilimenti potranno comunque ospitare attività e tenere la musica fino all’una". Anche sui volumi consentiti, tutto resta invariato.

"A Rimini – contestualizza l’imprenditore – il contesto è molto diverso dal nostro: gli alberghi e le strutture ricettive sono molto vicine alle spiagge. Qui a Spina e in linea di massima ai lidi, le case e le strutture sono distanti dagli stabilimenti". Peraltro, anche il contesto riminese e della riviera è molto diverso da quello dei lidi comacchiesi. "Da noi – prosegue Ghedini – gli stabilimenti balneari rappresentano un punto di riferimento importante, un elemento di attrattività molto rilevante. È difficile immaginare una costa comacchiese senza le occasioni che vengono create dagli stabilimenti, ed è per questo che non bisogna creare allarmismi, cercando di fare sistema tra diverse realtà e incentivare l’arrivo dei turisti". Ghedini è un ottimista per natura e – The sound of Sunshine in cassa – è già pronto per affrontare la nuova stagione. "Sabato scorso – spiega – abbiamo fatto l’apertura dello stabilimento, con il pranzo inaugurale in occasione della festa della donna. Abbiamo avuto, assieme ad altri colleghi che hanno organizzato iniziative analoghe, un ottimo riscontro. Questo ci fa pensare che la stagione possa iniziare sotto buoni auspici".

Ma il numero di forchette disposte sui deschi non è l’unico termometro cui si affida l’imprenditore. "Confrontandoci anche con altri colleghi e con le agenzie immobiliari – dice in chiusura – ho riscontrato che c’è una grande richiesta di ombrelloni e prenotazioni. Le abitazioni anche in affitto stanno già andando a ruba. Sono tutti segnali positivi che vanno colti e messi a frutto. Tutti i feedback che sto ricevendo si muovono in questa direzione". Per cui, lidi salvi. E "quelle notti vissute nell’estasi, seguendo visioni fantastiche", come cantava Fred Buscaglione, saranno ai lidi comacchiesi e non nella vicina riviera.