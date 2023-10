"Novant’anni camminando. Pronto per un’altra sfida"

CENTO

"Nella mia vita ho fatto 7000 km in auto ma ben 50.000 a piedi. E se questa pensavo fosse la mia ultima impresa, per festeggiare i miei 90 anni con 2.200 km arrivando anche a Cento, ho deciso di proseguire anche nel 2024". E’ l’annuncio dato ieri da Alessandro Belliere (a sinistra nella foto), un super novantenne che abita a Molinella, il quale nel pomeriggio ha raggiunto la città del Guercino nella sua impresa, da Trieste a Torino, di visitare 65 castelli, ora obiettivo alzato a 90 come i suoi anni. "E’ la mia 8° impresa per festeggiare i 90 anni. Già l’anno scorso avevo detto di voler smettere ma poi sono stato stuzzicato dalle tv a proseguire nelle mie imprese – ha raccontato al centro sociale Ancescao davanti anche al Ramo Rosa della Polisportiva Centese – Cammino 10 mesi l’anno, cambio scarpe ogni mille km. E il trucco che mi aveva insegnato una signora di indossare i fantasmini sotto le calze mi evita da 7 anni le vesciche. Questa sfida la sto affrontando come le altre: cammino ascoltando musica, ad una velocità media di 4.4 kmh in tappe da 26 km circa e con uno zaino addosso di 6 chili. Quando arrivo a fine tappa, chi mi attende della città si aspetta un vecchietto….e invece trova me".

Vedovo da 36 anni, che fa l’occhietto alle signore, è stato uno dei soli 50 uomini paracadutisti e con il soprannome di ‘squalo’, ha girato il mondo come sub. "Iniziai con il trekking perché mi dissero che c’erano molte signore partecipanti – dice – andando a fare la via Francigena rimasi innamorato dell’andare a piedi e iniziai le mie sfide, la più lunga nel 2016 di 6.127 km in 7 mesi di cammino unendo i capoluoghi di provincia. Con me camminano in molti e in compagnia, ma anche al telefono, la fatica non si sente. Perché ho scelto il trekking? Perché camminando si vedono molte più cose. Devo però stare attento al traffico: i camionisti lasciano il giusto spazio anche se arrivano le ventagliate mentre di automobilisti distratti al telefono ne ho dovuti schivare diversi". E ora a Cento. "E’ una bella città e sono arrivato dopo una tappa più piccola di soli 14.9 km, partito da Crevalcore – prosegue – tratti buoni di strada ma alcuni con poco ciglio sul quale camminare. Questa l’ho percorsa in solitaria. Domani (oggi per chi legge) riparto da Cento per raggiungere Santa Bianca di Bondeno per le 12 e fare gli ultimi 5 km sull’argine". Ma non finisce qui. "Volevo fermarmi ma nel 2024 riparto per 460 km in una quindicina di tappe. Partirò dallo stadio Dall’Ara di Bologna per arrivare allo Stadio Olimpico di Roma il 7 giugno alle 16.45 e festeggiare così i 60 anni dello spareggio tra Bologna e Inter con i felsinei campioni d’Italia’.

Laura Guerra