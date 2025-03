Novecento e camminata dadaista. Torna Totem, il teatro ‘diffuso’

Il teatro come punto di incontro, uno spazio di dialogo e condivisione per la comunità. Questo è il cuore pulsante della nuova edizione di Totem, stagione diffusa di teatro e arti performative, presentata ieri in municipio. Il festival, curato da Teatro Nucleo con il patrocinio e il sostegno del Comune, della Regione e della Fondazione Teatro Comunale, si conferma un’importante occasione per avvicinare il pubblico all’arte in tutte le sue forme, creando nuove connessioni sociali e culturali. "Abbiamo sede a Pontelagoscuro dal 2005, quest’anno celebriamo un anniversario importante sia per questo spazio che per la compagnia" ha dichiarato Natasha Czertok del Teatro Nucleo. "Dopo 20 anni possiamo dire che il nostro lavoro ha avuto un impatto significativo sul territorio. Abbiamo sempre cercato di costruire una comunità teatrale aperta e inclusiva, capace di attrarre persone di tutte le età e provenienze."

Il festival è cresciuto negli anni da un evento di pochi giorni a una stagione ricca di iniziative, che si estende oggi in tutta la città, portando il teatro anche in spazi meno frequentati dagli appuntamenti artistici. "Abbiamo deciso di rinnovare la sede del nostro gruppo proprio in una zona spesso considerata periferica, per portare valore culturale a un territorio trascurato – ha aggiunto Czertok – E oggi siamo felici di poter collaborare con realtà importanti come la biblioteca Bassani, che rappresenta un punto di riferimento culturale". Anche l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli ha sottolineato il valore del progetto: "Il lavoro del Teatro Nucleo dimostra come l’arte possa essere un motore di cambiamento e di coesione sociale. Il teatro non è solo spettacolo, ma anche uno spazio di incontro e dialogo, in grado di trasformare il territorio e coinvolgere nuove generazioni di spettatori. L’amministrazione comunale continuerà a sostenere queste iniziative, che danno nuova vita agli spazi urbani e arricchiscono la nostra città".

La stagione prenderà il via il 13 marzo con Il viaggio di Vega, spettacolo di Teatro Nucleo che combina teatro danza e teatro di figura. Il 12 aprile, il pubblico sarà guidato in un’esperienza immersiva con la Camminata Dadaista di Michele Pascarella, una performance itinerante che esplora il territorio attraverso il corpo e i sensi. Il 13 e 14 aprile sarà la volta di Novecento, celebre monologo tratto dall’opera di Alessandro Baricco, portato in scena dal Teatro Zeta con musica dal vivo.

Tutti gli eventi della stagione saranno a ingresso libero, con prenotazione consigliata via e-mail a totemsceneurbane@gmail.com. Le rappresentazioni si terranno al teatro Julio Cortázar di Pontelagoscuro e alla biblioteca comunale Giorgio Bassani di Barco. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale www.teatronucleo.org.