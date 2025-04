Novecento ferrarese, il taglio del nastro. Installazione a cura del Maestro Cattani

Inaugurazione della mostra ’Un novecento ferrarese’. Laboratorium Art Gallery presenta ’Un Novecento ferrarese’. Una stanza, una memoria, una visione. Installazione a cura del Maestro Giorgio Cattani (artista e direttore artistico). Inaugurazione oggi, alle 19, nello spazio espositivo 7MQ in via Garibaldi 22 a Ferrara. C’è un tempo in cui l’arte smette di gridare per insegnarci ad ascoltare. È il tempo di “Un Novecento ferrarese”, l’installazione concepita dal Maestro Giorgio Cattani come un rito privato, raccolto, profondo. Qui, il Novecento ferrarese non è esposto: è evocato, sussurrato, restituito allo sguardo in una forma intima, poetica, familiare.