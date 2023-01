Novemila euro di contributi alle società sportive

Sotto l’albero di Natale gli ostellatesi hanno trovato dei graditi regali da parte dell’amministrazione comunale. La giunta guidata da Elena Rossi ha messo in campo circa 9 mila euro quali contributi per le associazioni sportive ostellatesi che gestiscono campi da calcio per fare fronte all’incremento delle spese delle bollette delle utenze. Ne beneficeranno quattro società, tutte militanti tra la Seconda e Terza categoria. I contributi coprono l’80% delle spese sostenute. In particolare si tratta della Dogatese, che ha presentato spese sostenute per complessivi 4.167 euro e ne riceverà 3.334 euro; l’Ostellatese ha presentato una nota spese di 4.229 euro e ne riceverà 3.383; la Sangiovannese ha presentato una nota spese sostenute per 1.818 euro e ne riceverà 1.454; infine la ASD Medelana-Rovereto ha presentato una nota spese di 864 euro e ne incasserà 691. Complessivamente il comune di Ostellato erogherà 8.864 euro. L’altro regalo è ben più sostanzioso, il ponte sul canale San Zagno. Sono state montate le travi in acciaio, una decisa accelerazione sulla riapertura del ponte, chiuso dal marzo del 2021; sarà riaperto al transito nel prossimo mese di marzo.