Nozze di Figaro al mercato I talenti ’girano’ Mozart

di Lauro Casoni

Momenti spensierati e note arie delle ‘Nozze di Figaro’ di Wolfgang Amadeus Mozart hanno attraversato ieri i negozi e il mercato settimanale di Ferrara, a una settimana dal debutto del nuovo allestimento del Teatro Comunale, in scena venerdì 30 giugno con replica domenica 2 luglio, alle 21. I cantanti d’opera ieri mattina erano in città per riprendere alcune scene da trasmettere nei prossimi giorni su Opera Streaming, il primo portale regionale di opera lirica in Italia. Lo spettacolo di Ferrara del 30 giugno sarà in contemporanea trasmesso dal vivo dal Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ su YouTube. Per realizzare parte del video che sarà trasmesso in tutto il mondo, sono stati coinvolti alcuni negozi del centro, che hanno ospitato i giovani talenti della lirica: Guido Dazzini, Giovanni Luca Failla nella parte di Figaro dal barbiere Amedeo Barbershop di piazza Municipale, Marta Lazzaro, Gesua Gallifoco nella parte di Susanna nel negozio di cappelli di Teresa Schiappelli in corso Martiri Libertà, Silvia Caliò nella parte di Barbarina al Bar Teatro di Federico Chicco Ferrari, Alessandra Adorno nella parte di Marcellina nella biglietteria del Teatro Comunale, Gianluca Convertino nella parte di Bartolo dal fioraio "il furgoncino di corso Giovecca" di Sarah’s Flowers, Lorenzo Martelli nella parte di Basilio nel negozio Spal e Nicolò Balducci nella parte di Cherubino al mercato. Coinvolta nella produzione ferrarese è l’Orchestra Città di Ferrara, che sarà diretta da Massimo Raccanelli. Il Coro del Teatro Comunale è affidato a Teresa Auletta. La regia è firmata da Adrian Schvarzstein, poliedrico attore e regista di origini argentine, spagnole e italiane, che per l’occasione unirà la lirica ad altre discipline artistiche come il teatro di strada, esaltando il capolavoro di Mozart con brillanti momenti di spettacolo e una travolgente ironia. Costumi e scene a cura di Lilli Hartmann e il design luci di Marco Cazzola, assistente alla regia e coreografa è Jurate Širvyte-Rukštele. "Nell’allestimento di Ferrara l’ambiente scelto è quello della misera periferia degli anni Sessanta del secolo scorso – spiega il regista – . Come nel capolavoro Brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola, i personaggi di questa commedia si mescolano in un continuo andirivieni di vicende che sono il frutto di una tensione sociale. Non riescono a realizzarsi e vogliono coinvolgere gli altri nel loro insuccesso". "L’opera mozartiana – conclude Schvarzstein – diventa così l’opportunità per sorridere delle convenzioni, delle relazioni umane e soprattutto delle diverse classi sociali che oggi non hanno alcun senso, ma che continuano a esistere in altre forme".