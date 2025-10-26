Nozze nei luoghi di pregio

Sposarsi a Ferrara sarà un’esperienza sempre più unica. Il progetto ‘Sposami a Ferrara’ rinnova la vicinanza alle coppie pronte a compiere il grande passo. Nato nel 2023 per offrire un’esperienza coinvolgente a chi sceglie Ferrara per unirsi in matrimonio o in unione civile, ma anche per rinnovare le proprie promesse d’amore, da oggi si presenta con un’ulteriore novità per tutto il territorio comunale. "Ferrara è una città straordinaria, lo sfondo ideale per uno dei giorni più belli della vita – dichiara l’assessora Coletti –. Dal lancio progettuale, che ha previsto l’individuazione di nuovi spazi, la sala Rossetti di palazzo Diamanti e la sala paesaggi di palazzo Muzzarelli Crema, in aggiunta alla sala Arazzi del municipio, al ridotto del teatro Comunale e all’imbarcadero del Castello, oltre che la consegna di un omaggio agli sposi, si sono svolte oltre mille celebrazioni tra matrimoni, unioni civili e rinnovi delle promesse. Per più di mille coppie, molte anche provenienti da fuori città, è stata un’esperienza indimenticabile, che oggi vogliamo rendere ancora più affascinante, partendo dall’implementazione delle location. Per la prima volta, infatti, l’amministrazione comunale offrirà la possibilità di sposarsi in luoghi privati con valore storico e di pregio del nostro territorio che i privati cittadini vorranno mettere a disposizione, attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Per accompagnare passo passo gli sposi anche il personale dedicato è stato incrementato attraverso una selezione interna al Comune stesso".

Apre una manifestazione di interesse (consultabile sul sito web del Comune) per individuare locali, immobili privati di particolare valore storico, architettonico o artistico-culturale da inserire nel circuito di ‘Sposami a Ferrara’. Le residenze dovranno naturalmente trovarsi nel territorio comunale. Questa iniziativa rappresenta un passo ulteriore verso la valorizzazione del patrimonio ferrarese, pubblico e privato, dando valore a un giorno speciale e promuovendo la conoscenza delle bellezze e delle particolarità del territorio. L’obiettivo è quello di creare un circuito virtuoso, anche economico, che coinvolga le realtà locali, dalle strutture ricettive ai servizi per gli eventi e contribuisca a rafforzare l’immagine di Ferrara. "Con il potenziamento di ‘Sposami a Ferrara’ – aggiunge l’assessore Coletti – intendiamo non solo aumentare le scelte per gli sposi, ma anche promuovere le nostre eccellenze".

Mario Tosatti