Nua3, jazz e tradizione coreana

Stasera alle 21 al Torrione (via Rampari di Belfiore) ritorna la rassegna Serico Tonale a cura di Istantanea con il trio Nua3. I musicisti Koun Jeong al pianoforte e gayageum, Giulia Carriero ai sassofoni e Andrea Fabris, percussioni ed elettronica, presenteranno un progetto dedicato in particolare alla rilettura del repertorio del ‘Gugak’, musica tradizionale coreana. Il progetto si focalizza sul Gugak e in particolare sul Sinawi, una branca della musica coreana che si basa sull’improvvisazione, nella ricerca di un linguaggio ibrido tra elettronica sperimentale, acustica e improvvisazione non idiomatica. Il trio, ispirandosi alle sonorità della musica tradizionale di dedica inoltre alla composizione di brani originali. La creatività dei musicisti è in un costante confronto con il pubblico e con l’ambiente.