Nucleare, sostenibilità economica, ambiente: "Centrali e il mix per la decarbonizzazione"

Fondazione Estense e l’Associazione di cultura economica e politica ’Guido Carli’, organizzano la conferenza ’Nucleare: tra sostenibilità economica e ambientale’, patrocinata dal Comune. Si terrà domani, alle 17,30, al Ridotto del Teatro Comunale. Introdurranno l’argomento Federico Carli, presidente della Associazione ’Guido Carli’; Alessandro Balboni, vicesindaco, e Riccardo Maiarelli, presidente della Fondazione Estense. Interverranno Simone Mori, Fondatore e ceo di Eneosis; Marco Peruzzi, vp e membro del comitato esecutivo Gruppo Edison; Pietro Maria Putti, amministratore delegato di Gme; Gian Piero Joime, componente nucleo tecnico per il coordinamento della Politica Economica della presidenza del Consiglio dei Ministri; Gian Luca Artizzu, amministratore delegato di Sogin; Roberta Toffanin, consulente del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica e consigliere Gse, in videocollegamento. L’incontro sarà moderato da Cristiano Bendin, capo della redazione de Il Resto del Carlino di Ferrara.

"Nel panorama attuale della transizione energetica e della crescente urgenza climatica – spigano gli organizzatori – la questione dell’energia nucleare torna prepotentemente al centro del dibattito pubblico e politico. Approfondire il tema del nucleare è cruciale per diversi motivi. Una delle ragioni principali è il suo potenziale contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra. Le centrali nucleari hanno la capacità di produrre grandi quantità di energia elettrica senza emissioni dirette di CO posizionandosi, per alcuni, come una possibile soluzione o un valido complemento alle fonti di energia rinnovabile. Analizzarne la sostenibilità permette quindi di capire se e come possa inserirsi in un mix energetico volto alla decarbonizzazione".