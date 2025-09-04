Numero cento, bolide targato Unife. Una marcia in più per l’ambiente ’Scoperta’ la monoposto da corsa

Ferrara Squadra Corse svela la nuova monoposto elettrica da competizione. La presentazione, ieri, nell’aula 2 del polo scientifico tecnologico in via Saragat. E’ il progetto Legendary, finanziato dalla Regione, candidato dall’Università. L’obiettivo era quello di formare nuove figure professionali attraverso un approccio multidisciplinare. L’iniziativa, promossa da Ferrara Squadra Corse, il team studentesco dell’Università, è stata focalizzata sullo sviluppo di un veicolo elettrico innovativo, ad alta efficienza, forte autonomia e basso impatto ambientale.

L’evento è stato introdotto dai professori Michele Pinelli ed Emiliano Mucchi, i saluti della Rettrice Laura Ramaciotti, presentati dal prorettore alla Terza Missione Enrico Bracci, e da Alessandro Balboni, vicesindaco del Comune. Riportati anche i saluti di Francesca Bergamini, Direttrice del settore Educazione della Regione, che ha sottolineato l’impegno, anche economico, della Regione verso la promozione della mobilità sostenibile e dell’innovazione tecnologica. Il prof Alessio Suman e il team leader Christian Falavena hanno esposto i particolari tecnici e le valenze didattiche del ‘learning by doing’ del progetto e del lavoro di gruppo di 40 studenti. L’obiettivo è stato quello di partecipare alle competizioni della Formula Sae nelle tappe europee, tra cui quella di Varano de’ Melegari, e competere con gli altri team nella categoria Electric. Al termine è stata ‘scoperta’ la monoposto elettrica da competizione della Ferrara Squadra Corse. Una monoposto con il numero 100 e dove prevalgono i colori azzurri, bianco e nero, loggata con i partner che hanno sostenuto questo progetto. La vettura ha un’architettura basata su 4 motori elettrici, che uniti ad una cura del telaio, dell’aerodinamica della carrozzeria in fibra di carbonio, punta a una crescente competitività nel campo della competizione internazionale Formula Student. È stata presentata un’opera celebrativa dell’evento. Si tratta di un disegno su carta grezza in serie numerata, realizzato da Francesca Bruzzaniti, dieci copie saranno destinate alla beneficienza. I proventi verranno devoluti a un’associazione che si occupa di bambini ospedalizzati. La finalità del progetto è stato quello di realizzare una vettura elettrica ingegneristicamente e qualitativamente avanzata. Il tutto unendo la sostenibilità ambientale e il futuro della mobilità alla passione per il motorsport. L’evento era rivolto alle studentesse e agli studenti Unife dei dipartimenti di Economia e Mangement, Matematica e Informatica, Fisica e Scienze della Terra, Architettura, Ingegneria e Studi Umanistici.

Mario Tosatti