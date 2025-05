Nuoto, arti marziali e beach tennis. Attesi oltre 400 atleti da tutta Italia

Lo sport sarà ancora una volta protagonista a Comacchio, pronta ad ospitare le finali nazionali di nuoto, arti marziali e beach tennis targate Msp Italia. Ieri a Palazzo Bellini è stato presentato il ricco programma che si terrà tra sabato e domenica e vedrà approdare sul territorio lagunare circa 400 atleti provenienti da tutta Italia. Al tavolo la presidente del Comitato provinciale di Msp Italia Lara Liboni, affiancata dall’assessore allo Sport e al Turismo Emanuele Mari, che hanno condotto la conferenza stampa cui hanno preso parte in videocollegamento per Msp Italia la segretaria nazionale Alessandra Caligaris, che ha portato i saluti del presidente Gian Francesco Lupattelli, il presidente di Msp Italia – Sardegna Alberto Borsetti, il responsabile del settore Arti marziali Nicola Cortellino, il responsabile nazionale Beach tennis Roberto Valletta e il responsabile nazionale del settore Nuoto Flavio Turra. Questi gli appuntamenti. Sabato e domenica, al Bagno Prey di Lido degli Estensi, si terranno le finali nazionali di Beach tennis che vedranno la partecipazione di circa 140 atleti suddivisi nelle diverse categorie; sabato al palazzetto dello Sport – Fattibello (dalle 10) si terranno le finali di Arti Marziali che vedranno 100 atleti in pedana; sempre sabato (dalle 14), alla piscina di Comacchio entreranno in corsia i 200 partecipanti alle gare di nuoto, tra i quali sarà presente anche una rappresentanza della società Nuova Sportiva. Da non perdere, domenica nell’ambito dell’evento "Un Mare in fiore" a Lido degli Estensi, dalle 9.15 la sfilata degli atleti che da viale Leopardi (all’altezza del locale The Passion) percorrerà viale Carducci e raggiungerà la piazzetta in prossimità del Setaccio, dove si terrà un’esibizione del gruppo di majorette accompagnate dalla banda di Formazione Danza di Mps Italia con i ‘sciucaren’ della tradizione romagnola. Tutto questo, grazie alla collaborazione dell’associazione ‘Noi che ci crediamo ancora’. A quest’ultima, a tutte le realtà che collaboreranno all’evento, alle strutture ricettive (Club del Sole, Hotel Plaza e Hotel Logonovo) e, in particolare al Comune di Comacchio, è andato il sentito ringraziamento dei presenti. Come sottolineato da Lara Liboni, Comacchio è pronta ad accogliere tutti i partecipanti e i loro famigliari, "in un bellissimo contesto naturalistico che potranno conoscere nel corso della loro permanenza". Anche questa è promozione, ha evidenziato l’assessore Mari, che ha ricordato come l’Amministrazione comunale abbia puntato sullo sport, sia consolidando manifestazioni esistenti, "che promuovendo nuovi eventi che hanno riscosso grande successo e partecipazione".

Valerio Franzoni