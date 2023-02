Nuoto tra i veterani, ecco tutti i risultati del campionato master

BONDENO

La passione per il nuoto che batte da sempre nel cuore di Bondeno e che grazie alla Polisportiva ‘Chi gioca alzi la mano’ Asd, brilla nei risultati che continuano ad ottenere i Master. La società ha vissuto una bellissima domenica portando a casa medaglie importanti dai Campionati Regionali Nuoto Master Fin che si sono tenuti nello stadio del nuoto di Riccione. Hanno vinto la medaglia d’oro Sara Bergonzini nei 200 metri dorso, Bertola Paula Milani nei 100 rana, Paolo Guida nei 200 rana. Argento poi per Sara Bergonzini nei 50 dorso, Luca D’Angelo nei 200 rana e bronzo per Sergio Benea nei 100 rana. Ottimi tempi e podi sfiorati anche per Marco Malfitano, Roberto Cervini e nella staffetta mista. I master sono gli ex agonisti che non fanno più gare per l’età, che amano continuare a nuotare e a fare competizioni. A Bondeno sono una realtà consolidata e forte. "Siamo una quindicina – spiega Sergio Bena Master e nel consiglio direttivo della società – ci alleniamo nella piscina Beethove a Ferrara, tre giorni la settimana, il martedì, mercoledì e venerdì, dalle 20.30 alle 22. Siamo un bel gruppo. Ci lega la passione per il nuoto che abbiamo avuto sin da giovani. Continuiamo ad allenarci e a divertirci nuotando. E’ un modo per stare insieme. Anche alcune persone di Ferrara, ex agonisti che facevano gare nazionali, si sono tesserati con noi. Si sta bene insieme, si nuota e si portano avanti la passione e i valori dello sport".

cl. f.