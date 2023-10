Nuova ambulanza per il servizio integrato del 118

Domenica mattina di festa per Sant’Agostino Soccorso che ha inaugurato la nuova ambulanza che verrà utilizzata nel servizio integrato 118. Un nuovo mezzo che verrà utilizzato, come le altre già in dotazione all’Associazione, per il Servizio di Pronto Soccorso sul territorio per il trasporto delle persone bisognose da e verso le Strutture Sanitarie. Presenti alla cerimonia, il Presidente Alfredo Taddia che ha ringraziato ‘istituzioni e soci che con il loro quotidiano impegno sacrificando il loro tempo libero’, il Consiglio Direttivo, il vicesindaco Filippo Marvelli, gli assessori Maria Mastrandrea ed Elisabetta Zavatti, la vicesindaco di Castello d’Argile dove l’Associazione ha una sede Tiziana Raisa e Don Gabriele Porcarelli, associazioni e i responsabili del 118. "Sant’Agostino Soccorso è una bellissima realtà da molti anni del nostro territorio – dice Marvelli – questa inaugurazione deve essere un punto di arrivo ma anche di partenza".