Nuova aula studio al circolo Bolognesi

Uno spazio silenzioso, aperto e condiviso per studiare, leggere, lavorare e vivere il circolo

Dal 19 maggio, dal lunedì al venerdì, con bar e area relax. Iniziativa promossa da Arci Ferrara in collaborazione con le associazioni studentesche Link, Out+ e Udu – Rua.

Il circolo Arci Bolognesi apre le porte alla sua nuova aula studio, uno spazio pensato per studiare, leggere, lavorare in tranquillità e vivere il circolo anche durante il giorno. L’aula sarà aperta dal lunedì al venerdì, con orari differenziati e il supporto di un bar attivo per caffè, merende e momenti di socialità. Un progetto semplice, ma concreto, nato per rispondere al bisogno di spazi di studio accessibili, informali e accoglienti nel centro di Ferrara. L’iniziativa è realizzata da Arci Ferrara con le associazioni Link – Studenti Indipendenti Ferrara, Out+ e Udu – Rua.