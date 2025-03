Nuova biblioteca alla ’Govoni’: "Sinergia tra Comune e scuola"

Nasce da un bando del Comune di Ferrara, un percorso partecipato tra scuola e famiglie la nuova biblioteca della scuola Primaria Govoni di Ferrara. L’iniziativa è stata realizzata sabato, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi locali. Questa nuova biblioteca rappresenta un importante spazio di crescita e apprendimento per i bambini, offrendo un ambiente accogliente e stimolante per la lettura e lo studio. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo attivo delle famiglie, che hanno partecipato alla raccolta di libri e all’allestimento degli spazi in maniera fattiva, arrivando anche a ridipingere le pareti con colori accoglienti. Tutto questo si è realizzato con il sostegno del Comune di Ferrara, che ha messo a disposizione risorse economiche e le competenze tecniche, assieme alla dirigenza scolastica, per la realizzazione dell’iniziativa. All’inaugurazione hanno partecipato rappresentanti dell’amministrazione comunale, il dirigente scolastico, insegnanti, studenti e genitori tra cui la presidente del Comitato dei Genitori, insieme a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto. Si sono svolti momenti di lettura ad alta voce e attività educative e di gioco per i bambini che si sono mostrati attenti e consapevoli del dono prezioso che la loro comunità scolastica riceveva. Non sono mancate attestazioni da parte dei genitori presenti dell’importanza di un lavoro capillare comune che viene svolto in collaborazione con il territorio e con l’attenta guida del personale scolastico. "La biblioteca scolastica è un luogo fondamentale per la crescita culturale dei nostri alunni” – dichiara Anna Tataranni, dirigente scolastico della Scuola Primaria Govoni –. Grazie al coinvolgimento delle famiglie e al supporto del Comune, siamo riusciti a creare uno spazio che stimolerà nei bambini l’amore per la lettura e la conoscenza". Chiara Scaramagli, assessore all’Istruzione ha aggiunto: "Investire nella cultura e nell’educazione significa investire nel futuro della nostra comunità. La collaborazione tra scuola, famiglie e istituzioni è la chiave per realizzare progetti di valore come questa biblioteca. Rinnovo i miei ringraziamenti alla dirigente, al personale scolastico e a tutti i genitori".