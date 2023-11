Nuova biblioteca Bassani: "Una casa per i giovani"

"L’obiettivo di questo nuovo percorso è quello di coinvolgere sempre più le nuove generazioni nella cultura e nel conoscere la propria storia ed il territorio fantastico nel quale vivono". Lo ha detto Jessy Simonini, di Hibou Coop di Imola curatore del progetto di rifunzionalizzazione e riqualificazione degli spazi della biblioteca comunale all’interno del Palazzo del Vescovo, presentato ieri mattina che ha aggiunto "l’obiettivo condiviso con l’Amministrazione Comunale era quello di restituire alla comunità un pezzo importante della sua cultura, attraverso la storia del cinema e della letteratura del Novecento, espressioni artistiche che in questo territorio ci hanno lasciato testimonianze illustri, di grandissimo spessore, a partire dai maestri del neorealismo, sino agli scrittori del calibro di Bassani, Bacchelli e Celati". Un taglio del nastro alla presenza del sindaco Alice Zanardi, alcuni assessori, rappresentanti della scuola e fruitori della biblioteca. Progetto co-finanziato, grazie ad una legge regionale, per 17.100 euro dal titolo "Un antico palazzotto signorile dall’aria veneta: Codigoro e i suoi paesaggi fra cinema e letteratura". Il primo cittadino ha sottolineato come grazie a questo sia stato consentito "di effettuare una serie di riallestimenti, che toccano spazi in parte già utilizzati, come lo è la Sala Ragazzi, ed in parte inutilizzati da molti anni, come la Sala Bassaniana. All’interno della quale – ha proseguito – tra l’altro, grazie all’impegno dei bibliotecari, è stata ricollocata, in tempi record, la sezione dedicata alla letteratura italiana. Qui trova ancora posto la poltrona di Giorgio Bassani, a cui, nel 2001, è stata intestata la biblioteca. Un ampio locale, rimasto chiuso dal 2012, l’ufficio del direttore, trova nuova vita oggi come spazio di co-working – ha concluso – dedicato al lavoro di squadra, che può essere inteso come studio, ricerca, progettazione, arte e avvio di start-up".

Completano il progetto l’angolo morbido della Sala Ragazzi al piano terra, un’area arredata con grandi cuscini, scaffalature e statuette in 3 D, per evocare i personaggi di alcuni tra i più celebri racconti per ragazzi. Una serie di pannelli applicati lungo le scale del Palazzo del Vescovo narrano la storia dell’edificio ed il suo legame con lo scrittore Giorgio Bassani e il suo romanzo "L’Airone". Una web app e due touch screen sono i nuovi strumenti di conoscenza e divulgazione, attraverso i quali si potranno studiare ed approfondire numerosi contenuti, tra storie del Po, romanzi ispirati al territorio circondato dal Grande Fiume. Bello l’itinerario digitale, che ripercorre il cinemaneorealista con le grandi pellicole girate nel secolo scorso, tra Codigoro ed il comprensorio deltizio.

cla. casta.