Nuova biblioteca con spazi per i laboratori didattici

Il Comune di Fiscaglia ha ottenuto un importante contributo regionale nell’ambito del Piano Bibliotecario 2024-2026, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, che consentirà di completare con più celerità il progetto della nuova Biblioteca di Migliaro. Biblioteca che sorgerà nel cuore della località, precisamente in quella che era sede della filiale Bper, e andrà ad impreziosire la rinnovata piazza XXV Aprile. "Un elemento di cultura e vivacità", lo definisce il sindaco Fabio Tosi che, solo pochi mesi fa (nell’ambito della campagna elettorale), aveva presentato assieme ai componenti della lista l’idea, nonché la volontà progettuale, di realizzare la nuova Biblioteca a Migliaro. "Il nostro progetto – spiega il primo cittadino di Fiscaglia - ha ottenuto un contributo di 80.000 euro, ponendoci al 7° posto in termini di punteggio assoluto e tra i primi quattro comuni in termini di importo più alto di contributo assegnato nell’ambito del Piano Bibliotecario 2024-2026. Il contributo ottenuto ci permetterà di completare più celermente il trasferimento della Biblioteca comunale di Migliaro e di disporre di maggiori risorse, rendendo lo spazio che andremo a realizzare ancora più moderno e accogliente per tutti". Tra i punti chiave del progetto, infatti, figurano l’allestimento di spazi accessibili e senza barriere architettoniche, l’attivazione del prestito digitale e fruizione di contenuti multimediali e audiolibri. E ancora, il distributore automatico di libri attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, la creazione di sezioni dedicate ai giovani, con spazi e attività pensati per stimolare creatività e apprendimento, e uno spazio Agorà: uno spazio all’aperto per eventi culturali e laboratori didattici. "La nuova Biblioteca – conclude Tosi - non sarà quindi solo un luogo di lettura e di prestito librario, ma un vero punto di riferimento per incontri culturali, eventi e socializzazione intergenerazionale, promuovendo la partecipazione attiva di tutti i cittadini, con l’obiettivo di mettere la cultura concretamente al centro della comunità, rendendo la nuova piazza vivace e attivamente frequentata. Insieme, giorno dopo giorno, lavoriamo per costruire concretamente la nostra Fiscaglia protagonista". La Biblioteca della località, da diversi anni, era collocata in uno spazio estremamente ristretto e in una posizione troppo decentrata, che – come aveva evidenziato Tosi nell’ambito della presentazione del progetto - "ne comportava quasi la totale non fruizione da parte dei cittadini".

Valerio Franzoni