Nuova Casa dell’ortolano Costo di oltre un milione

Dalle bonifiche ambientali a un nuovo complesso con minialloggi per ciclisti, veranda in legno, terrazzo con vista mura, bar cucina, bistrot, deposito bici, orti didattici e vite maritata. Lungo le fortificazioni storiche meridionali di Ferrara si procede (con termine previsto per la primavera 2024) col recupero della cosiddetta Casa dell’Ortolano, antico complesso rurale dell’ottocento a lungo dismesso e acquisito dal Comune nel 2020. Il caso è stato recentemente al centro di una giornata di formazione di ingegneri e architetti che si sono riuniti nei giorni scorsi nell’ex refettorio di San Paolo e ne hanno approfondito progetto e lavori in un incontro di aggiornamento aperto dall’assessore Andrea Maggi. Cuore dell’incontro è stata, anche e soprattutto, l’illustrazione dei processi di cantiere, per i quali l’opera si candida a ottenere la certificazione ambientale internazionale GBC-hb (acronimo di Green building council - historic building), con un protocollo speciale declinato agli edifici storici. Sul fienile operai e tecnici hanno realizzato opere strutturali, con la ‘puntellatura’ del solaio e il getto di cemento armato di rinforzo al primo piano. Per quanto riguarda l’immobile padronale, sono in fase di realizzazione il consolidamento delle fondazioni e l’installazione dei cordoli in acciaio. Nell’ex stalla sono stati rifatti i solai interpiano e di copertura, è stata ricostruita la porzione nord interamente in legno, con l’inserimento di nuove cerchiature in acciaio. Su entrambi gli edifici continua inoltre il lavoro di restauro delle mura perimetrali. L’obiettivo è conservare il più possibile l’esistente, per mantenere l’anima storica dell’area. L’investimento, con fondi comunali, è di circa 1,3 milioni di euro.