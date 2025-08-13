Nuova casa per chi cerca un lavoro: "Il centro per l’impiego cresce"

"E’ nuovo progetto strategico per il territorio, le politiche di formazione professionale per i nostri giovani e per il contrasto all’abbandono scolastico". Lo afferma il sindaco di Codigoro Alice Zanardi davanti agli ex uffici del Giudice di Pace trasformati in un cantiere in piena attività per la ristrutturazione e il riammodernamento dell’edificio che si affaccia sul centralissimo Viale Giovanni XXIII, a fianco dell’ufficio postale. "Avremo una sede preziosa e molto più spaziosa - esordisce - dove nel piano terra e primo piano ospiteremo gli uffici della sede del centro per l’impiego, che attualmente è all’interno di un edificio della Provincia, per il cui uso paghiamo un affitto, mentre nel secondo stiamo pensando ad una sede per la Polizia Municipale del nostro comune di altri uffici". Lavori per la cui esecuzione è prevista una spesa superiore ad un milione di euro, con un contributo della Regione di 629mila euro ed il restante importo con risorse comunali. Un intervento che prevede per la sistemazione definitiva con la sostituzione di tutti gli infissi, nuove pareti e pavimenti, accesso per i disabili, l’installazione del fotovoltaico, impianti elettrici e riscaldamento. "Questo ristrutturazione ha il duplice scopo - riprende il primo cittadino - riqualificare un edificio che stava degradando ed in evidente abbandono, ridare vita ad punto nevralgico di Codigoro ed una maggiore operatività al centro per impiego. I lavori dovrebbero terminare completamente attorno alla primavera del prossimo anno e conseguentemente il centro per l’impiego dovrebbe quindi trasferirsi nella nuova sede di Viale Giovanni XXIII". L’edificio è stato costruito negli anni 60’ e nel tempo ha ospitato gli uffici della Pretura e successivamente quelli del Giudice di Pace, che a causa dell’accorpamento di tutti gli uffici periferici di quest’ultimo, presso il tribunale di Ferrara, è stato chiuso per tantissimi anni fino a questa nuovo utilizzo. Una parte dell’immobile sarà fruito dalla Regione con gli uffici del centro per l’impiego ed un’altra dal comune di Codigoro con la sede per la Polizia Municipale di altri uffici comunali. "Ogni bando che ci consente di ottenere risorse per migliorare i servizi ai cittadini e di conseguenza la loro qualità della vita - conclude Alice Zanardi - noi faremo di tutto per coglierli e fruirne per rendere sempre più attrattiva la nostra Codigoro".

Claudio Castagnoli