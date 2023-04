Nuova Darsena, affidati i lavori "No al parcheggio sopraelevato Pista ciclopedonale all’ex Mof"

Da finanziamento per la realizzazione di un piano di un parcheggio sopraelevato a fondi per la rigenerazione di un tratto di mura e per la creazione di percorsi per bici e pedoni, a servizio della mobilità urbana e del turismo, cosiddetto, ‘lento’, lungo le fortificazioni cittadine. Questa la parabola della riassegnazione di un pacchetto di finanziamenti di 1,5milioni di euro che l’attuale Amministrazione comunale ha voluto destinare a un nuovo progetto legato alle mura cittadine, cancellando la precedente realizzazione di un nuovo edificio e di ulteriori volumi in cemento. Il milione mezzo è di derivazione regionale e la stessa Regione ha acconsentito alla loro destinazione per concretizzare il nuovo progetto. Progetto che oggi ha visto un importante step di avanzamento, essendo stato firmato - a palazzo Municipale - l’affidamento dei lavori all’impresa Anese di Concordia Sagittaria (Venezia). Alla sottoscrizione erano presenti l’assessore Andrea Maggi e l’amministratore delegato dell’impresa Massimo Battiston, con la dirigente Olga Mantovani. Il cantiere si insedierà nelle prossime settimane e procederà di pari passo con quello - nell’ambito del bando periferie - di riqualificazione dell’area ex Pisa. "Si compie un passaggio importante - spiega l’assessore Andrea Maggi - che smentisce, nei fatti, i falsi allarmi lanciati nei mesi scorsi dall’opposizione, secondo la quale avremmo perso il finanziamento. Ebbene, non solo il finanziamento è stato confermato, ma il progetto consentirà - invece di realizzare una colata di cemento, come avrebbe voluto la precedente Amministrazione - di inaugurare nuovi percorsi ciclopedonali in un’area mai valorizzata come merita, visto il suo valore storico, la vicinanza col centro cittadino e la potenziale integrazione con il lungofiume. Integrazione che stiamo realizzando con scelte green all’insegna della perfetta continuità tra cuore della città e darsena". I lavori di imminente partenza consentiranno la realizzazione di assi di connessione tra i lotti del bando periferie tra aree ex Mof, ex Pisa, Rampari di San Paolo e via Piangipane, tra cui anche una passerella ciclabile che sovrapassa il percorso esterno alle mura, per il collegamento in quota tra Rampari di San Paolo e il parcheggio ex Pisa (vedi rendering allegato). Il collegamento avviene nel punto - già aperto - attualmente accessibile con una scala in metallo. Il progetto - nei mesi scorsi - ha passato il vaglio sia della Regione che del Ministero delle Infrastrutture. Da contratto sono previsti 290 giorni di lavori. L’impresa Anese ha circa 60 anni di storia.