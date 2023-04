Nuova Farmacia Pasti "La storia si rinnova"

Al servizio del paese. Ieri mattina la farmacia Pasti di Piazza Garibaldi, forte della sua storia di famiglia, ha inaugurato gli spazi rinnovati dopo i lavori e l’ha fatto non chiudendo un solo giorno. Sono riusciti infatti nell’impresa apprezzata dai clienti, di utilizzare i locali della parte retrostante, dove ci sono gli scaffali, adeguandoli al servizi. L’apertura ufficiale di ieri ha restituito ambienti completamente rinnovati, in un raffinato stile classico.

"Quella della Farmacia Pasti è una storia che parte da lontano, sia anagraficamente sia geograficamente – ha detto il sindaco Simone Saletti partecipando all’inaugurazione -. Oggi le titolari di questa autentica farmacia storica sono le figlie del fondatore, le dottoresse Elisa e Maria Pasti che definiscono questo locale come "la farmacia del consiglio e della disponibilità". La sua apertura va fatta risalire al 1981, quando il dottor Emidio Pasti si trasferì a Bondeno, venendo da subito accolto in maniera calorosa dalla comunità. "Dopo aver lavorato per molti anni nei lidi ferraresi – raccontano la figlia Elisa – la scelta di Bondeno non fu facile, in quanto nostro padre non era abituato alla vita di un piccolo paese e questo lo intimoriva".

A quel tempo, Emidio Pasti, si era trovato di fronte a due scelte: la farmacia dell’isola del Giglio e la farmacia di Bondeno. "Entrambe le scelte – racconta la figlia Maria – comportavano grossi cambiamenti per la nostra famiglia. Alla fine scelse Bondeno, proprio per noi figli che in questo modo potevamo proseguire gli studi più facilmente a Ferrara e soprattutto per un istintivo legame al suo territorio". Emidio Pasti infatti, era nato a Copparo nel 1931 da una famiglia contadina. Fu l’unico di tre figli a studiare e a laurearsi. "Quando si è trasferito a Bondeno – spiegano le figlie – gli è bastato poco tempo per inserirsi nella vita della comunità e per farsi tanti amici, grazie al suo carattere cordiale e alla sua estrema disponibilità". Professionalità e caratteristiche che le figlie oggi continuano a portare avanti, proprio nella Farmacia Sales aperta dal padre nel 1981 dopo averla acquistata dal dottor Medici. "Di nostro padre portiamo avanti con impegno e professionalità un lavoro a volte non semplice – sottolineano Elisa e Maria Pasti – fatto di ascolto, di consiglio e a volte, come faceva lui, di una battuta o di una benevola sgridata. Noi figli e nipoti insieme ai collaboratori che lavorano in sintonia con noi da tanti anni – concludono – siamo orgogliosi di proseguire ancora la sua strada".

Claudia Fortini