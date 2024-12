Nuova idrovora per le emergenze: "Aspira cinquemila litri al minuto"

Arriva la nuova Idrovora e il distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Bondeno si dota di un’attrezzatura da condividere in caso di bisogno. "E’ un progetto che avevamo nel cuore – sottolinea Michele Marchetti, ex capo distaccamento e oggi anima dell’Associazione amici dei vigili del fuoco volontari di Bondeno organizzazione di volontariato – e che va avanti dalla primavera scorsa, perché questa attrezzatura ha avuto bisogno di tempo per essere costruita. Un traguardo bellissimo dell’associazione e delle tante persone che hanno contribuito, capace di dare un grosso contributo nelle emergenze".

Nei giorni scorsi, il 17 dicembre, sono andati a ritirare all’azienda Varisco di Padova, l’idrovora su un carrello stradale. Si tratta di una grossa motopompa, capace di pescare cinque mila litri al minuto. "E’ stata acquistata dalla nostra associazione – spiega Marchetti – per essere destinata al servizio di soccorso del distaccamento. E’ una macchina moderna capace di aspirare ben 5000 litri al minuto, completa di tutti gli accessori e collocata su carrello traino stradale. Sarà in grado di intervenire negli scenari più gravosi di allagamenti importanti, tipo nell’emergenza 2023 in Romagna, dove anche noi siamo stati impegnati per un mese". L’idrovora è il frutto di un impegno corale: "Ci tengo particolarmente a ringraziare due entità che hanno contribuito all’acquisto – sottolinea Marchetti –, ovvero la Fondazione Caricento che per questa missione ha donato diecimila euro, e il lascito testamentario della signora Francesca Fortini, di cui noi assieme ad altre sei realtà della nostra comunità abbiamo beneficiato". L’attrezzatura è stata ritirata e portata al distaccamento di Bondeno, grazie ad un mezzo messo a disposizione dal comando provinciale di Ferrara, da Gianluca Magri e dal capo distaccamento Claudio Baravelli. Claudia Fortini