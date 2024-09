Nuova illuminazione per i campi da tennis

"Da lunedì è iniziato il sesto anno di chiusura della piscina comunale di Portomaggiore, cantiere infinito, da Il guinness dei primati in questo campo. E ora ci becchiamo pure la chiusura dei campi di tennis in terra rossa. Tanti auguri da coloro che avevano tentato di fare delle proposte". E’ la sarcastica sottolineatura del capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato. Che aggiunge: "Ci accusavano di fare delle polemiche strumentali, che tutto era sotto controllo e che i lavori procedevano speditamente e questi sono i risultati". In realtà la chiusura al pubblico dei campi di tennis in terra rossa in piazza Lumumba è vera, ma la durata sarà solo temporanea: "I campi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Michela Bigoni - sono attualmente chiusi per i lavori di riqualificazione dell’illuminazione di tutto il Centro sportivo "Davide Zardi", che dovrebbero concludersi intorno al 20 di settembre. Successivamente dovranno essere ripristinati, spesa di cui ci faremo carico come amministrazione e in accordo con il gestore dell’impianto sportivo, la Delfino ‘93". L’intervento rientra nella ristrutturazione dell’illuminazione pubblica del Centro sportivo "Zardi" e della zona dello stadio "Bellini". L’intera operazione è coperta dai fondi del Pnrr, circa 200 mila euro. Si tratta di lavori fondamentali per migliore l’impiantistica sportiva del territorio. L’illuminazione è uno dei tasselli importanti per un qualsiasi campo di gioco. Gli standard devono essere elevati ed efficaci.

Franco Vanini