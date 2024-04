Nuova illuminazione per i campi sportivi

Con sette voti favorevoli e due contrari il consiglio comunale di Ostellato ha approvato la variazione di bilancio per stanziare 250.000 euro che saranno utilizzati per il relamping (sostituzione di tutti i vecchi impianti di illuminazione con nuovi fari a risparmio energico a Led) di tutti i quattro campi sportivi comunali per una cifra di 190.000 euro. Gli altri 60.000 saranno utilizzati per interventi sugli spogliatoi, interventi inizieranno entro il mese di settembre. L’investimento non trova tutti d’accordo e sui social non manca la polemica. C’è chi dice no, come Federico Maccanti, che lamenta la scarsa attenzione per la viabilità di Dogato: "250mila euro per illuminare dei campi sportivi che hanno già le luci, mentre sessanta persone al buio da sempre in via Bordocchia. Un grazie dai residenti di Serie C di via Bordocchia". Il sindaco Elena Rossi (foto) precisa che "non esiste un unico capitolo in bilancio dove posso attingere risorse indistintamente a seconda del bisogno. Quindi nel capitolo dedicato allo sport ci sono risorse destinate a interventi limitati a quell’ambito".

v.f.