Nuova illuminazione per il paese. Interventi previsti in sette strade

Sono in partenza sul territorio matildeo lavori di miglioramento ed efficientamento della pubblica illuminazione per complessivi 80 mila euro. Si tratta di interventi di riqualificazione dei corpi illuminanti, volti ad ampliarli o migliorarli, localizzati in sette vie e luoghi del comprensorio comunale: via dei Mille, via Malaguti, via della Libertà e via per Burana per quanto riguarda le strade del Capoluogo, e via Arginelli, via I Maggio, via Argine Diversivo per quanto concerne frazioni e forese.

"Un nuovo impulso all’aggiunta o alla miglioria dei corpi illuminanti del territorio – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Tutti gli interventi prevedranno l’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza energetica, vale a dire a basso consumo di elettricità da un lato e a ridotto inquinamento luminoso dall’altro. In questi anni, abbiamo provveduto alla pressoché integrale sostituzione dei corpi illuminanti, passando dalle obsolete e inquinanti tecnologie alogene a quelle più efficienti e sostenibili a led. Con questo nuovo progetto di ammodernamento – concludono Saletti e Vincenzi –, non interveniamo unicamente sulle arterie stradali, ma anche in alcuni luoghi ad elevata frequentazione per attività di svago, al fine di garantire tanto la sicurezza quanto la socializzazione delle persone nelle ore serali e notturne".

Claudia Fortini