"Nuova illuminazione scenografica per la Delizia"

Si sono conclusi da pochi giorni i lavori di riqualificazione dell’illuminazione esterna della Delizia del Verginese. "Devo dire che siamo molto soddisfatti dell’investimento che abbiamo fatto e del risultato, portato a termine nei tempi previsti, che dà splendore alla nostra Delizia, patrimonio Unesco, anche in orario notturno. L’effetto scenografico è veramente magnifico e si fa notare. Da diverso tempo l’illuminazione esterna attendeva di essere riportata in efficienza: oltre alla scenografica di delizia e foresteria, anche il parcheggio e i camminamenti pedonali erano da ripristinare, una questione dunque non solo di valorizzazione estetica ma di fruibilità e sicurezza. Ringraziamo la ditta Marani Impianti che ha fatto davvero un ottimo lavoro. Tutta l’illuminazione è a LED quindi a risparmio energetico. Abbiamo avviato i contatti con la Provincia, proprietaria del bene dato in concessione al Comune, perchè completi quest’anno l’opera con la sua parte, ossia il relamping dell’illuminazione degli spazi interni".

E ancora: "La struttura è un centro nevralgico delle attività culturali di Portomaggiore - prosegue Bernardi – la musealizzazione del percorso archeologico e la sua riqualificazione completa, l’entrata nel circuito di turismo cicloturistico e fluviale “Gli Anelli del Po” tramite il Consorzio Visit Ferrara, di cui sono appena uscite le nuove date, i numerosi eventi che vi si svolgono, sono alcune delle azioni che stiamo portando avanti assieme al gestore Atlantide per potenziare ulteriormente il richiamo di questa Delizia. Inizia la bella stagione e le iniziative saranno molte, per tutti i gusti e le fasce di età".