Nuova luce per lo Spallone: "Un intervento da 130mila euro"

CENTO

Non si ferma l’opera di efficientamento energetico dei campi sportivi del territorio comunale. "Dopo l’investimento in progettazione finanziato con il bilancio 2023, come annunciato dall’amministrazione comunale, i lavori procedono per stralci sfruttando tutte le fonti di finanziamento possibili – spiega il vicesindaco Vito Salatiello (foto) - Con delibera di Giunta del 4 settembre è stato approvato il progetto esecutivo relativo a un altro impianto centese, lo Spallone. Le risorse per la realizzazione dell’intervento derivano da quanto previsto nella legge di bilancio 2019, che assegnava per un quinquennio a ogni comune una somma destinata all’efficientamento energetico degli edifici in proporzione al numero di abitanti". E spiega la sua soddisfazione. "Siamo molto contenti di questa ulteriore casellina spuntata, dopo il parco del Reno e Corporeno – prosegue - continuiamo con un ulteriore intervento di sostituzione dei corpi illuminanti, rifacimento dei relativi impianti, verifica ed eventuale sostituzione di pali ammalorati. Progettare per tempo è stata una azione che ci ha consentito sino ad ora di poter intercettare tutte le risorse destinabili allo scopo oltre a consentirci di individuare gli impianti in cui agire con estrema precisione e certezza della spesa, ma non finisce qui, teniamo l’obiettivo di proseguire sulla stessa strada per tutti gli impianti". E allarga lo sguardo.

"Mi auguro, inoltre, che il governo trovi il modo di rifinanziare questo programma di fondi destinato ai comuni, perchè consente di investire in tempi rapidi in ambiti sempre più importanti – conclude – ora intanto, per lo Spallone seguirà alla delibera, l’affidamento dei lavori, che dato l’importo, non saranno subordinati ad una gara d’appalto". Stando alla delibera, il conto totale dell’intervento è di 130.000 euro in un quadro economico che conta 83.618,23 solo per i lavori, ai quali si aggiungono altre voci come gli oneri, 7.874,56 per imprevisti e 13.686 euro di spese tecniche. "L’impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti, impianto che deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello e uniformità di illuminamento, limitazione dell’abbagliamento, direzionalità della luce".

l.g.