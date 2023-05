"Nuova materna, c’è la firma". Ora i lavori

Argenta sta cambiando pelle grazie a una pioggia di milioni in arrivo. Parliamo dei 130 milioni e rotti per la variante alla statale 16, da Argenta a ponte Bastia e poi a innestarsi a Conselice, stanziati da Anas e in via minoritaria dalla Regione e dal Comune, ai tanti soldi in arrivo grazie al Pnrr, ma anche da altri canali. Dal Pnrr oltre 4 milioni per lo stadio e l’area circostante, decine di milioni per l’ospedale Mazzolani-Vandini e tanti soldi anche per il nascente polo scolastico per l’infanzia e parco urbano. Per questo filone la viabilità è importante, perché tra alcuni anni il traffico, soprattutto pesante, sarà spostato da via Nazionale alla variante alla statale 16. Per il polo scolastico per bambini sotto i sei anni, è stato assegnato l’appalto per la costruzione della scuola materna di Argenta, che sarà ricavata in parte all’interno del parco Melvin Jones, in via De Chirico. Se l’è aggiudicato Arco Lavori di Ravenna per 3 milioni; in realtà il costo è di 4,4 milioni, 300 mila messi a disposizione dal Pnrr gli altri dal ministero dell’Istruzione. "Abbiamo già firmato il contratto – spiega il vicesindaco Sauro Borea – il cantiere della materna aprirà a breve. A breve distanza costruiremo, in via De Chirico, il nuovo asilo nido. Si tratta di un investimento di 2 milioni, dei quali 1,960 milioni coperti da fondi del Pnrr. Entro giugno ci sarà il bando di gara. L’asilo sorgerà in un terreno comunale. Nella stessa zona, attaccato al parco, andremo ad acquisire un terreno agricolo privato dove abbiamo intenzione di realizzare il parco urbano". La nuova materna sarà suddivisa in sei sezioni e potrà accogliere fino a 140 bambini. L’edificio sarà distribuito in un unico spazio al piano terreno. Sarà contornato da un’area verde. Saranno costruiti diversi parcheggi.

Franco Vanini