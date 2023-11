Nuova palestra, al via la demolizione delle ex scuole

Una parte di XII Morelli è cambiata e si apre al futuro. "Prendono finalmente vita gli investimenti del Pnrr nella nostra città – afferma il sindaco Edoardo Accorsi – con la demolizione delle vecchie scuole di XII Morelli, da tempo inagibili. Un primo passo concreto, dopo anni, per dare alla luce una nuova e bella palestra che riqualificherà l’intera zona". Si inizia dunque il cantiere per la realizzazione dell’impianto che vale oltre un milione di euro. "Una triste demolizione quella delle vecchie scuole elementari, costruite un centinaio di anni fa – dice l’ex consultore Giancarlo Alberghini –. Tante le scolaresche che si sono succedute e le maestre che vi hanno lavorato per molti decenni. Nel 2014 il terremoto ne sancì l’abbandono senza più ritorno. Ora se ne va un bellissimo ricordo dell’infanzia di tanti morellesi, giovani e non. il centro del paese subirà un nuovo assetto e verrà a mancare un edificio storico che, in paese, ha suscitato parecchie controversie. Tra un paio di anni, però, in quel luogo sorgerà una ampia palestra dotata di criteri moderni e somigliante ad un piccolo palazzetto dello sport in grado di ospitare gare di diverse attività"