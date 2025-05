Nuova palestra da 450mila euro per la frazione Dogato

Un giorno speciale per la comunità di Dogato. E’ stata inaugurata martedì scorso la nuova palestra di Dogato: il taglio del nastro inaugurale è stato del sindaco di Ostellato, Elena Rossi, al suo fianco l’assessore allo Sport Andrea Zappaterra e le autorità scolastiche. La nuova palestra è un impianto sportivo molto atteso, un’opera realizzata grazie ai fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un investimento di circa 230.000 euro, utilizzati per il miglioramento sismico dell’edificio. Nei prossimi mesi saranno installati nuovi infissi motorizzati ed eseguiti l’adeguamento antincendio, per un totale di circa 90.000 euro e sarà eseguita una nuova copertura dell’immobile per altri 125.000 euro. Complessivamente l’investimento complessivo sulla palestra, tra Pnrr e fondi propri del comune di Ostellato, sarà di 450.000 euro. "Il risultato dei nostri sforzi – ha sottolineato il sindaco di Ostellato, Elena Rossi - è uno spazio moderno, sicuro e accessibile, pensato per promuovere lo sport, il benessere e l’inclusione sociale. Un investimento concreto nel futuro dei nostri giovani e nella qualità della vita di tutti i cittadini. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato: uffici tecnici, imprese, scuole, associazioni sportive e ogni persona che ha contribuito, con impegno e passione, a trasformare un progetto in realtà". Un nuovo impianto al servizio della comunità che permetterà alle società sportive e ai giovani del paese di praticare le discipline più svariate. L’obiettivo è l’aggregazione nel segno di uno sport sano e portatore di valori soprattutto da impartire alle giovani generazioni.

f.v.