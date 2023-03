Nuova palestra di via Canonici, quasi pronto il progetto definitivo

È in fase di completamento il progetto definitivo della nuova palestra di via Gian Battista Canonici, a servizio diretto della scuola primaria Mosti, delle società sportive e del territorio. Nelle prossime settimane si procederà all’acquisizione dei pareri ed - entro il 30 giugno - sarà indetta la gara d’appalto integrata, ossia comprensiva sia dell’elaborazione del progetto esecutivo, sia dei lavori. Lavori che richiederanno circa un anno. L’investimento complessivo - con fondi comunali - è di circa 1,7 milioni di euro. "Dove oggi c’è un campo da calcetto a lungo in stato di degrado sorgerà una nuova struttura che contribuirà a dare nuove risposte concrete all’esigenza di spazi per lo sport in città, oltre ad essere un luogo prezioso, moderno e all’avanguardia per l’educazione fisica degli studenti delle vicine scuole", dice il sindaco Alan Fabbri. Della palestra che sarà sono disponibili le prime elaborazioni grafiche, che portano la firma dei progettisti: un team composto dallo studio ferrarese Asarchitects Srl e, per la parte ingegneristica, la società Mynd ingegneria Srl, di Rastignano (Bologna). L’area interessata è di circa 1.600 metri quadrati: oltre alla struttura saranno realizzati i percorsi di accesso e riqualificata l’area esterna. La proposta architettonica sviluppata tiene conto dei vincoli urbanistici dell’area, delle distanze di rispetto con gli altri edifici ed ha specifici elementi di attenzione per il verde e la sua valorizzazione. La nuova palestra sarà omologata dal Coni, con campi regolamentari polivalenti, spogliatoi e altre dotazioni sportive, adatta ad allenamenti e partite e con spazi maggiorati ai margini dell’area di gioco per ospitare alcuni spettatori. L’edificio sarà (come emerge dalle elaborazioni grafiche) semplice e totalmente disassemblabile a fine vita, collegato all’impianto di geotermia, con un alto grado di isolamento termico e con un minimo impatto visivo. Un tracciato esterno lo collegherà alla scuola.