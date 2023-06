Nuova pavimentazione e dissuasori, lavori nelle vie Collari e Curato

CENTO

Il territorio centese subirà diverse modifiche alla viabilità in alcune strade che necessitano di lavori: rifacimento della pavimentazione stradale in un tratto di via Curato e installazione della segnaletica per messa in sicurezza di due incroci di via Collari. Da domani e fino a venerdì, infatti, dalle 8.30 alle 17 sarà necessario effettuare lavori di pavimentazione in via Curato dall’intersezione di via del Pioppo con via Arno. Nello specifico, le opere previste sono la fresatura dell’attuale pavimentazione e il ripristino in conglomerato bituminoso. Ci sarà dunque un senso unico alternato e il limite di velocità 30 chilometri orari. Sempre da lunedì e fino al 19 giugno, dalle 9 alle 17, si interverrà anche per lavori di installazione di segnaletica verticale e 4 serie di bande rumorose in prossimità dei due incroci in via Collari, al fine di incrementare il livello di sicurezza dei due incroci di via Collari.

In entrambe le direzioni di marcia di via Collari, verso il cimitero di Crevalcore e verso la via di Renazzo, si provvederà in prossimità dell’intersezione a rinnovare la segnaletica verticale di stop, per poi installare quattro rallentatori di velocità ad effetto acustico, ripassare la segnaletica orizzontale di arresto con aggiunta di microsfere di vetro per aumentare la rifrangenza. E’ dunque istituito un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato che avanzerà contestualmente ai lavori. Sono invece state chiuse sia via Banche che via Gilli, tra Corporeno e Dosso, a seguito del danneggiamento di via Banche a causa di sprofondamento del manto stradale all’altezza del Ponte del Canale di Cento gestito dal Consorzio di Bonifica Pianura Di Ferrara. Chiusura che rimarrà fino alla data di realizzazione degli interventi idonei a ripristinare la circolazione in sicurezza dei veicoli a Corporeno.